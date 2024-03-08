الحين ظهرت .. كشوف “اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية” الوجبة الأخيرة + رابط منصة مظلتي والشروط المطلوبة .. احصل عليها الآن

وزارة العمل فى الرعاية الاجتماعية تستعد لكشف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، لتوفير الدعم الضروري لعدد كبير من الأسر العراقية قبل حلول شهر رمضان المبارك، والهدف من هذا هو تلبية احتياجات الأسر المستحقة وتمكينهم من شراء ما يحتاجون إليه خلال هذا الشهر، لذلك تسعى الوزارة في تحقيق العدالة الاجتماعية.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

بعد إجراء الفحوصات الدقيقة لجميع الطلبات المقدمة لبرنامج الرعاية الاجتماعية، كما أنه سوف يتم اختيار المستحقين الذين يتوافقون مع الشروط والضوابط ويمكن الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية من خلال الطريقة الآتية:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بوزارة العمل العراقية من هنا.

يجب التوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

قم باختيار برنامج الرعاية الاجتماعية.

يجب اختيار اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

قم بإدخال البيانات الشخصية مثل الاسم ورقم الهوية الوطنية واسم المحافظة.

اضغط على كلمة استعلام.

قم بالضغط على الخانة المخصصة لتحميل الكشوف التي تظهر أمام المتقدم.

عليك الانتظار لمدة قليلة لكي تتم عملية اكتمال التحميل.

قم بفتح الملف الذي تم تنزيل والبحث عن اسم المتقدم.

فى حالة قبول المتقدم سوف يجد اسمه ضمن أسماء الكشوفات التي تم تنزيلها.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية

قامت وزارة العمل عن إعلان الرابط الرسمي لقائمة المقبولين في الرعاية الاجتماعية من خلال هذه الشروط الآتية: