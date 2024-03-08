رسالة واحدة هتغير حياتك.. سارع في الاشتراك في مسابقة الحلم عبر أرقام بلدك 2024

الاشتراك في مسابقة الحلم هو أمر يبحث عنه الكثير من الشباب، حيث القناة الأكبر والأشهر على الإطلاق بالوطن العربي، والذي برسالة واحدة فقط قد تتغير حياة الإنسان مرة واحدة، حيث جوائر كبيرة بل وتصل الجوائز إلى حصول المشترك على مبلغ مليون دولار أمريكي، فدعونا نوضح لكم كيفية الاشتراك وأبرز المعلومات حول المسابقة، فتابعوا معنا.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم

أتاحت مسابقة الحلم للمواطنين من كل دول العالم العربي الاشتراك بأكثر من طريقة، حيث يمكن الاشترك من خلال الطرق التالية:

إرسال رسالة بها كلمة حلم أو كلمة Dream، وذلك على الرقم المرادف للبلد المقيم بها.

يمكن تحميل تطبيق الحلم على الأجهزة الذكية والاشتراك بالمسابقة.

يمكن أيضًا الانضمام لقائمة المشتركين بالمسابقة من خلال الموقع الرسمي لمسابقة الحلم على الشبكة.

جدول السحب لمسابقة الحلم 2024

السحب يتم في أوقات مختلفة، وتتنوع الجوائز على حسب السحب والتاريخ، حيث سحب أسبوعي يوم السبت، وأيضًا الخميس الأول من بداية كل شهر ميلادي، وأيضًا سحب آخر في منتصف حزيران وبالخميس الأخير من ديسمبر، ويأتي الجدول على النحو التالي:

طريقة الفوز في مسابقة الحلم

وضحنا لكم طرق الاشتراك في مسابقة الحلم، والذي يمكن الاشتراك بطرق متعددة، وللفوز في المسابقة، عليك إرسال الرسالة أولًا للاشتراك، ثم الإجابة على السؤال المطروح عليك، وللعلم أن فرصتك للفوز تزيد مع زيادة إجاباتك على الأسئلة المطروحة من قِبل البرنامج، وللعلم أن السحب يتم بشكل مستمر، وتتنوع الجوائز لتأتي كالتالي: