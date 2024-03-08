المدرسين مش مصدقين من الفرحة .. “رابط مسابقة 30 الف معلم” عبر وزارة التربية والتعليم + الشروط المطلوبة .. خلاص ياعم ضمنت تأمين للعمر

الكثير من المواطنين يتساءلون عن رابط مسابقة 30 الف معلم، وتعتبر هي من إحدى المسابقات التي تم إطلاقها لكي توفر عدد كبير من الوظائف للمعلمين الذين يريدون التعيين في إحدى الوظائف التعليمية، ومنها وظيفة معلم والمعلم المساعد لكي يتم سد العجز لدى جميع المدارس التي تحتاج إلى الكوادر التعليمية لكي تتم مباشرة الجدول الزمني الخاص بالدراسة.

رابط مسابقة 30 الف معلم

قامت وزارة التربية والتعليم بعمل مسابقة خاصة بها، لا يتم البحث عن رابط مسابقة 30 الف معلم، ومن الجدير بالذكر أنه قد تقدم لها عدد كبير من الوظائف الشاغرة في جميع المدارس المختلفة وعلى مستوى المحافظات بشكل كامل لأنه يوجد العديد من المؤهلات التي تقدم إليها والتي تكون كالتالي:

جريحين البكالوريوس في التعليم الأساسي والتربية من هنا.

الحاصلين على تربية أزهرية.

الحاصلين على ليسانس أداب.

الحاصلين على كلية دار علوم.

الحاصلين على درجة البكالوريوس في التربية النوعية تخصص رياض الأطفال.

شروط التسجيل في مسابقة 30الف معلم

يوجد العديد من الشروط لكي تمكنك من التقديم والحصول على الموافقة من قبل الوزارة لذلك يجب توافر هذه الشروط التالية: