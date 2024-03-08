بعائد ولا في الخيال .. احصل على “شهادات البنك الاهلي المصري” بفائدة 30% + تفاصيل الشهادة البلاتينية .. فلوسك هتزيد أضعاف

العديد من المواطنين في قطاع المستثمرين يسأل ف الوقت الحالي عن شهادات البنك الاهلي المصري، لذلك قرر البنك الأهلي بطرح شهادات ادخار لمدة تصل إلى 3 سنوات بعائد يصل إلى 30%، أما بالنسبة للسنة الأولى سوف تكون الزيادة بنسبة تصل إلى 25% وفي السنة الثانية تكون 20%، أما فى السنة الثالثة سوف يصرف العائد بطريقة دورية سنوية ويأتي هذا القرار بعد لجنة السياسة في اجتماعها بحيث يرفع سعر عائد الإيداع والإقراض.

شهادات البنك الاهلي المصري

فيما يتخص شهادات البنك الاهلي المصري فقد قام البنك بإصدار شهادات البنوك المصرية تصل إلى 30% وذلك لمدة 3 أعوام وتكون بفائدة متناقصة بحيث ينخفض العائد كل عام، لكي يأتي سعر سنوي لكي يصرف العائد بشكل سنوي، كما أن ها عقب القرار المتعلق بلجنة السياسة النقدية في البنك بزيادة سعر عائد الإيداع وكذلك الإقراض لليلة واحدة، هذا بالإضافة إلى سعر العملية الأساسية للبنك المركزي بحوالي 600 نقطة أساس، ليبلغ حتى 27.25%، وكذلك 28.25%، و27.75%.

شهادات البنك الأهلى

لقد قرر البنك الأهلى بتعديل سعر الفائدة على الشهادات البلاتينية المناقصة لمدة 3 سنوات دورية صرف العائد شهرياً لتصبح بهذه النسبة الآتية: