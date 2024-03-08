الناس مش مصدقة انهم هياكلوا لحمة .. “موعد عيد الأضحى المبارك 2024” فلكيًا + عدد أيام الإجازة .. جهز نفسك يااعم هتاكل لحمة

العديد من المواطنين يتساءلون عن موعد عيد الأضحى المبارك 2024، حيث إنه يكون من أهم المناسبات الدينية التي يتم التجهيز لها والاحتفال بها بطريقة كبيرة و ينتظرها المواطنين من لآخر لكي يقومون بذبح الأضحية وتوزيعها على الفقراء والمساكين والأقارب والأصدقاء، وفيما يلي سوف نرفق لكم هذا الموعد الخاص بحلول عيد الأضحى.

موعد عيد الأضحى المبارك 2024

بعد تساءل المواطنين عن موعد عيد الأضحى المبارك 2024 قد تم الإعلان من قبل البحوث الفلكية على أنه من المتوقع أن يكون عيد الأضحى لعام 2024 يوم الأحد الموافق 16 يونيو لعام 2024 ، لذلك سوف تكون وقفة عرفات يوم السبت الموافق 15 يونيو لعام 2024 أما بالنسبة لإجازة عيد الأضحى سوف تكون أربع أيام بالإضافة إلى يوم عرفة وسوف تكون إجازة رسمية وتم تحديدها من قبل مجلس الوزراء، وقد تختلف هذه التوقعات وفقاً لرؤية الهلال لذلك فإن الموعد النهائي للعيد يختلف عن تلك التوقعات ويتم تحديد الرؤية يوم 29 بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة وعيد الأضحى يكون فى يوم 10 من شهر ذي الحجة ووقفة عرفات يوم 9 من شهر ذي الحجة.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2024/1445

سوف تكون عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 4 أيام وهى كالتالي: