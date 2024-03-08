استمتع بمشاهدة مسلسلات رمضان على تردد قناة ام بي سي مصر الجديد 2024

تعتبر قناة mbc مصر واحدة من أشهر القنوات الموجودة حاليًا على النايل سات، كما تتمتع بشعبية كبيرة داخل الوطن العربي ومن المتعارف عليه القناة يتم تنزيلها بشكل مجاني على النايل سات، حيث تعرض القناة العديد من المسلسلات الحصرية والبرامج المختلفة، عن طريق الأسطر التالية سوف نوضح اجدد تردد لقناة mbc مصر على النايل سات.

تردد قناة ام بي سي مصر الحديث 2024 نايل سات

سوف يتم تجديد أعداد كبيرة من الترددات المحددة بالنايل سات ومن الأحسن أن يتم تجديد الترددات قبل بداية شهر رمضان لكي تتمكني من متابعة المسلسلات والبرامج الحصرية وإليكم المعلومات عن الترددات الحديثة:

تردد القناة : 11470.

أما بالنسبة الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز للقناة : 27500.

أما بالنسبة معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

كما يمكنك تنزيل القناة تبعًا للبيانات التردد التالي:

تردد القناة: 11270.

أما بالنسبة الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز للقناة: 27500.

أما بالنسبة معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

طريقة تنزيل قناة ام بي سي على الرسيفر

يمكنك تنزيل قناة ام بي سي على النايل سات عن طريق اتباع الخطوات التالية:

أولًا اكبس على زر الموافق الموجود في الريموت الكنترول.

اختر التركيب ثم التوليف اليدوي من الصفحة الرئيسية.

اختر القمر الصناعي النايل سات.

سجل كل بيانات التردد.

اكبس على بحث ثم save.

مميزات قناة ام بي سي

قناة ام بي سي يوجد لديها العديد من المميزات التي تجعل القناة الأكثر متابعة في الوقت الحالي، كما تأتي تلك المميزات في الخطوات التالية: