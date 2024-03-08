“لا يمكن لهذا الزواج أن يتم فريد وسيران الحلقة 61″شاهد مسلسل طائر الرفراف 61 مدبلج باللغة العربية عبر ستار تى فى

تصدرت مسلسل طائر الرفراف 61 من قبل محبي المسلسلات التركية التي نالت إعجاب العديد من المواطنين العرب والغربيين، حيث أن المسلسل تدور أحداثه حول حفيد هاليس أغا “فريد كورمان “، الذي يقرر أن يقضي حياته كيفما يحب ولذا؛ يقرر جده هاليس أغا أن يزوجه من أصل نسبه عائلة عنتاب، وتتم خطبة فريد على فتاة عنتاب التي اختارها جده له، ولكن يقع اختيارا فريدا على سيران، ولكن فور إتمام الزفاف تتفاجأ سيران بأن حفيد هاليس يعشق أنثى تدعى بيلين.

متى يتم عرض مسلسل طائر الرفراف 61؟

ارتفعت معدلات البحث من قبل العديد من المواطنين معرفة عرض مسلسل طائر الرفراف 61، خاصة بعد الأحداث التي اشتعلت خلال الحلقات الأخيرة بصورة كبيرة، ومن أبرز تلك الأحداث وفاة بيلين أثناء إجهاضها للجنين، وأحدث أخرى سوف تتصدر عبر محركات البحث خاصة بعد أن قررت سيران رانا بقبول خطوبتها على واكين، لذلك نستعرض لكم موعد عرض المسلسل متابعته ومراقبة الأحداث أول بأول يوم الجمعه القادم الموافق 8 مارس 2024 عبر القناه التركيه ستار سي، والتي تتم مشاهدتها في الساعة 8:00 بتوقيت السعوديه وفى الساعه 7:00 بتوقيت مصر.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل طائر الرفراف الحلقة 61

يذاع مسلسل الرفرف مدبلج باللغة العربية على القنوات الفضائية ذات الجودة العالية، حيث إن هذا المسلسل من أقوى وأبرز المسلسلات التي يتم عرضها في الأواني الأخيرة على تردد القنوات التالية:

تردد قناة ستار تى فى على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة ستار تي في: 10922.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة ستار تي على ترك ستات

تردد القناة: 12209.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معامل الترميز: 27500.

أبطال مسلسل طائر