استمتع بطعم بلح الشام اللذيذ في رمضان! وصفة بلح الشام الذهبية المقرمشة الهشة بنكهة مميزة

خطوات عمل بلح الشام فى المنزل وهي تعد من أشهر أنواع الحلوى التي يفضلها الكثير من الأشخاص ويرجع ذلك بسبب المذاق الرائع الذي يتسم به، كما يمكنك إعدادها في البيت بكل بساطة دون الحاجة إلى شرائه من الخارج، كما يمكنكِ إعداد بلح الشام في البيت ببساطة دون الحاجة إلى الكثير من التكلفة عن طريق بعض المقادير السهلة التي تساعد على الجميع سوف نوضح في هذا التقرير الوصفة بالتفصيل.

خطوات عمل البلح الشام فى المنزل

يوجد العديد من المقادير التي لابد من إتاحتها لكي تقومي بإحضار عمل بلح الشام فى المنزل، كما يمكن تواجدها في كافة البيت ببساطة وهي تتمثل كالتالي:

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

كوب كبير من الماء.

كوب كبير من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب كبير من الدقيق.

كوب كبير من الماء.

نص فنجان من الزيت.

أربع بيضات.

ملعقة من الفانيليا.

طريقة اعداد بلح الشام المقرمش

يمكنكِ اعداد بلح الشام بكل بساطة عن طريق بعض الطرق السهلة التي يمكنكِ إعدادها في البيت بكل بساطة وسهولة وتتمثل فيما يلي: