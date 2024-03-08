“محدش كان مصدق” اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين أبريل 2024 ….. والتموين تكشف حقيقة الخبر

ما زالت أخبار التموين تتصدرمحركات البحث جوجل خلال الأيام الأخيرة خاصة بعد أن تردد خبر اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين أبريل 2024، في عدد من المواقع الالكترونية ومع اقتراب شهر رمضان الكريم تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية على تقديم الكثير من المساعدات لعدد كبير من حاملي البطاقات التموينية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على حقيقة هذا الخبر من عدمه فتابعونا…..

اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين أبريل 2024

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن حقيقة خبر اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الكثير من الأسر المصرية، وغلاء أسعار السلع والمواد الغذائية، واقتراب موعد شهر رمضان المبارك.

ورصدت وزارة التموين والتجارة الداخلية الأخبار المتداولة بشأن اضافة زيادة على بطاقة التموين، وتؤكد أن كل ما يتم تداوله خلال الساعات الأخيرة ليس له أي أساس من الصحة أن الوزارة لم تعلن عن أي أخبار بشأن هذه الزيادة، وأن هذا القرار هو من شأن مجلس الوزراء وليس وزارة التموين.

كما ظهر الدكتور”علي المصيلحي” في إحدى اللقاءات التليفزيونية ليؤكد أن الوزارة تسعى جاهدة على ضخ كميات كبيرة من السكر والسلع الغذائية في معارض أهلاً رمضان، هذا بالإضافة إلى صرف المقررات التموينية للمواطنين بالأسعار التالية….

أسعار بعض السلع التموينية 2024