شوف اسمك pdf.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية آخر دفعة 2024 للرجال والنساء والرابط المخصص للاستعلام

جميع المتقدمين من الجنسين رجال ونساء من عموم المحافظات يكثفون البحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية آخر دفعة 2024، لأن وزارة العمل لم تؤكد عن وجود أي دفعات جديدة بعد الدفعة السابعة، ولن يريد المواطنين في ظل هذا الغلاء سوى الحصول على الدعم المالي لكي يقومون بشراء ما يريدون من احتياجات لشهر رمضان الكريم

ومع نشر العديد من الاخبار عن توقف صرف الدفعات تزداد حالة القلق والتوتر داخل المتقدمين، مما ينزعج البعض من وزارة العمل أنها لم تعلن الموعد الرسمي للحصول على المستحقات حتى الآن وهذا ما يؤكد بداخلهم أن الانباء المتداولة صحيح، لذا عليكم متابعة التقرير التالي نتعرف سوياً على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية آخر دفعة 2024.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية آخر دفعة 2024

بعد أن كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن بدء توزيع الاراضي على ذي قار يعود الأمل مجدداً إلى قلوب المتقدمين على الدفعة السابعة وأن الوزارة مازالت تسعى لتقديم المساعدات للأسر العراقية الفقيرة لتحسين مستوى معيشتهم وتلبية مطالبهم

والجدير بالذكر أن أحمد خلف السومري رئيس هيئة الحماية الاجتماعية أشار بأن المساعدات يحصل عليها فئة الاستحقاق الأولى المقيمين بشكل دائم في العراق والغير مسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية، كما يحصل على الدعم الأطفال من أبناء الشهداء والمرأة الأرملة والمطلقة بشرط أن لا يقل العمر عن 16 عام ولا يزيد عن 60 عام، وثريباً هناك أخبار سعيد بتحديد عدد المشمولين بالدفعة السابعة وهذا ما تم الكشف عنه إعلامياً في احدى البرامج العراقية الاجتماعية فلا داعي للقلق وعليك الانتظار.

خطوات استخراج كشوفات pdf بأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية