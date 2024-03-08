مسلسلات مجاني طول رمضان .. تردد قناة dmc الجديد 2024 على النايل سات .. وخطوات تنزيل ظبط التردد
يُمكنكم مشاهدة مسلسل “الحشاشين” الذي يلعب دور البطولة فيه كريم عبد العزيز على قناة دي إم سي مجانًا. تتمتع هذه القناة بشعبية كبيرة، خصوصًا خلال شهر رمضان للعام 2024، حيث تُقدم سلسلة من المسلسلات الممتعة مثل “الحشاشين” و”إمبراطورية ميم”. في هذا السياق، يقدم لكم موقع “البديل” تقريرًا يحتوي على التردد الخاص بقناة دي إم سي وقائمة بالمسلسلات التي ستُعرض خلال الشهر الكريم لعام 2024. كما يتضمن التقرير توجيهات لتحديد التردد على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات. تتاح هذه الخدمة في موقعنا على مدار الساعة لجميع الزوار، لذا نحثكم على الاستفادة منها والاطلاع على المعلومات اللازمة.
تردد قناة دي ام سي dmc 2024
- اولا التردد: 12092.
- ثانيا معدل الترميز: 27500.
- ثالثا معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- رابعا الاستقطاب: رأسي.
تردد قناة dmc على العرب سات
- اولا التردد: 11449.
- ثانيا معدل الترميز: 27500.
- ثالثا معامل تصحيح الخطأ: ¾.
- رابعا الاستقطاب: أفقي.
ضبط تردد قناة dmc على نايل سات وعرب سات.
- أولا أنقر على زر Menu أو القائمة.
- ثانيا ثم اختر setting أو الإعدادات.
- ثالثا اضغط على إضافة تردد.
- رابعاً، من المهم جداً عند القيام بعملية رفع البيانات على القناة أن نقوم بإدخال قيمة لمعامل تصحيح الأخطاء ومعدل الشفرة، إلى جانب تحديد نوعية الاستقطاب إن كان رأسياً أو أفقياً. تلى ذلك، يُختار القمر الصناعي الذي تُريد استخدامه، سواء أكان النايل سات أو العرب سات.
- خامسا ثم اضغط على زر البحث.
- سادسا وأخيرًا النقر على كلمة حفظ.
مسلسلات قناة dmc في رمضان
وتعرض قناة دى إم سي عدد كبير ومتنوع من المسلسلات في موسم رمضان هذا العام، ومن أشهر هذه الأعمال التي أعلنت القناة عن عرضها حصريا على شاشتها في هذا الشهر المسلسلات التالية:
- يشتمل دليل مسلسلات قناة DMC لشهر رمضان لسنة 2024 على تشكيلة متميزة من المسلسلات، بما في ذلك “الحشاشين” بطولة كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب.
- “الإمبراطورية الكوميدية” بقيادة الممثل خالد النبوي، ويشارك فيها فنياً كل من حلا شيحة ونور النبوي.
- كذلك، من ضمن ما قُدم من “درجات البهجة” للفنان المبدع يحيى الفخراني.
- “جاء بابا” يقوم بالتمثيل فيه أكرم حسني وكذلك تشاركه البطولة الممثلة نسرين أمين.
- “وتم الإشارة إلى لوحة ‘الفراولة’ التي قامت برسمها الفنانة نيللي كريم.”
- “وذلك دون إعلام مسبوق للفنان آسر ياسين. وتعد هذه الأعمال بأن توفر للجمهور قصصاً جذابة وإنتاجاً فنياً رائعاً في شهر رمضان الكريم.”