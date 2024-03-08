«ارمي القديم وهاتلك واحد جديد»… موبايل Realme 12 Pro Plus 5G..صاحب المواصفات الجبارة..!!

تعتبر Realme واحدة من الشركات الناشئة في سوق الهواتف الذكية، وتحاول دائما تقديم أجهزة ذكية بمواصفات رائعة وأداء ممتاز، ولم تكن Realme 12 Pro Plus 5G استثناء من هذا القاعدة، الهاتف الذكي Realme 12 Pro Plus 5G هو إصدار جديد مثير للاهتمام من Realme في عام 2023، ويأتي بمواصفات تقنية عالية تجعله مناسبا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي بأداء ممتاز وسعر مناسب.

مواصفات موبايل Realme 12 Pro Plus 5G

يأتي Realme 12 Pro Plus 5G بشاشة Super AMOLED كبيرة بحجم 6.7 بوصة، ودقة عرض FHD+، مما يضمن تجربة مشاهدة ممتازة للمستخدم، كما أن الشاشة محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 5 لحمايتها من الصدمات والخدوش.

ويعمل Realme 12 Pro Plus 5G بمعالج Qualcomm Snapdragon 888 القوي والفعال، مما يوفر أداء سريع وسلس للغاية.

كما يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائية بسعة 12 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، مما يسمح للمستخدم بتخزين العديد من الملفات والتطبيقات بسهولة.

بالإضافة إلى ذلك، يأتي Realme 12 Pro Plus 5G بكاميرا رئيسية رباعية تتألف من عدسة بدقة 108 ميجابكسل، وعدسة بزاوية واسعة بدقة 16 ميجابكسل، وعدستين ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، ودقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق. كما أن الهاتف مزود بكاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي عالية الجودةتأتي Realme 12 Pro Plus 5G ببطارية كبيرة بسعة 5000 ميللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط، مما يسمح للمستخدم بالاستمتاع بأداء الهاتف طوال اليوم دون الحاجة إلى الشحن المتكرر.

ويعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 13 مع واجهة Realme UI 4، مما يوفر تجربة استخدام سلسة وسهلة.

مميزات موبايل Realme 12 Pro Plus 5G