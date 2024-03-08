“اسمك ضمنهم ولا ايه” اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf عموم المحافظات عبر /spa.gov.iq/umbrella/

الأسر الهشة وضعيفة الدخل بدولة العراق منشغولين في هذه اللحظة في التعرف على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، حيث يرغب المواطنون في تحميل الكشوفات pdf، بحيث يتعرفوا على المشمولين في الوجبة السابعة، والمنتظر الإعلان عنها، فدعونا عبر “البديل” نوضح لكم تفاصيل الوجبة الأخيرة “السابعة” من الحماية الاجتماعية.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf

الحماية الاجتماعية في العراق هي أحد أشكال المساعدات المُقدمة من قِبل وزارة العمل العراقية، ويحدث أن يتقدم المواطنين للحصول على دعم شهري بقيمة 450 ألف دينار عراقي، وتبدأ الوزارة بدراسة طلبه ومن يشمله الدعم وتتوافر به شروط الرعاية، وتقوم الوزارة بإعلان كشوفات في صورة وجبات للمشمولين، والكشوفات تكون في صيغة pdf، وحتى تاريخ نشر هذا التقرير فأسماء المشمولين بالوجبة السابعة من الحماية الاجتماعية لم تُعلن بعد ولا يوجد موعد رسمي حول إطلاق الوجبة السابعة، ولكن متوقع قريبًا سيتم الإعلان عن تفاصيلها.

تنزيل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf

لم تظهر كشوفات المشمولين في الحماية الاجتماعية بالعراق بعد، ولكن حال إطلاق كشوفات المشمولين بشكل رسمي من قبل وزارة العمل العراقية، سيتمكن المتقدمين من الاستعلام عن القبول أم لا من خلال ما يلي:

الولوج في بداية الأمر إلى موقع مِنصة مظلتي الموجودة على شبكة الإنترنت.

الموجودة على شبكة الإنترنت. اختيار الحماية الاجتماعية الوجبة السابعة.

تحميل كشف pdf للنتيجة بمحافظتك.

افتح الكشف وباسمك يمكن التعرف على من ضمن المشمولين أم لا.

مع العلم أن آخر الوجبات التي نزلت في الحماية الاجتماعية هي الوجبة السادسة وملحق الوجبة السادسة أيضًا.