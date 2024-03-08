“اغاني لولو رجعت من تاني” تردد قناة وناسه الجديد 2024 بجودة عالية.. نزلها وابسط الاولاد..!!
تعتبر قناة وناسة كيدز واحدة من أهم القنوات المخصصة للأطفال، حيث تولي العائلات اهتماما بانتقائها لما تقدمه من فرصة متميزة للترفيه والتعلم للصغار، وما يجعل القناة بارزة هو استخدامها لأسلوب ترفيهي هزلي يعمل على خلق جو مرح وسعادة لجمهورها الصغير، وفي هذا المقال سنوفر لكم ترددات القناة المتاحة على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، لذلك تابعوا معنا لاكتشاف المزيد.
تردد قناة لولو كيدز للاطفال 2024
تسعى قناة وناسة المخصصة للأطفال إلى تحفيز حماسهم للتعلم من خلال تقديم محتوى يجمع بين الفائدة والمتعة في آن واحد، كما تساهم هذه العروض الجذابة والمتنوعة في القناة بشكل فعال في تعزيز نمو الأطفال بصورة شاملة خلال مراحلهم العمرية الأولى، ويمكن استقبال القناة عبر الترددات الإذاعية التي تم إعلانها، وسنذكرها لكم من خلال الفقرات الآتية.
تردد القناة على النايل سات
- التردد: 11740.
- معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: عمودي.
- القمر الصناعي: نايل سات
تردد القناة على عرب سات
- التردد: 11270.
- معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: عمودي.
مزايا قناة وناسة كيدز
تتميز قناة وناسة بمجموعة متنوعة من المواصفات والبرامج، حيث تسعى إلى توفير تجربة ترفيهية وتعليمية فريدة تتناسب مع حاجيات الفئات العمرية الصغيرة، ومن أبرز الخصائص والعروض التي تقدمها القناة:
- إرسال مستمر طيلة اليوم: تتوفر لدينا باقة متنوعة من العروض التي تجمع بين المتعة والفائدة، تكون متاحة على مدار الساعة لضمان حصولكم على محتوى ذو قيمة في أي وقت تشاؤون.
- صورة وصوت بجودة عالية: يقدم تجربة استثنائية في المشاهدة مع صور وأصوات ذات جودة عالية، مما يعزز من قدرة الأطفال على الفهم ويزيد من تجاوبهم مع المحتوى الذي يعرض.
- برامج ملائمة لعمر الصغار: تصميم برامج تتناغم مع مراحل نمو الأطفال وتستجيب لحاجاتهم التعليمية والترفيهية.
- تشكيلة متعددة من الأنشطة التعليمية والمسلية: تقديم مجموعة متنوعة من الأناشيد التي تدمج المتعة بالتعلم، بهدف المساهمة في تطوير المهارات والمعلومات لدى الأطفال.
- جذب الانتباه باستخدام شخصيات محبوبة: تستخدم شخصيات جذابة مثل لولو مع ألحان شائعة كـ لولو ولكن بشكل أقل ولولو مع الأم، للفت أنظار الأطفال وتعزيز تفاعلهم.