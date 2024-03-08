“اغاني لولو رجعت من تاني” تردد قناة وناسه الجديد 2024 بجودة عالية.. نزلها وابسط الاولاد..!!

تعتبر قناة وناسة كيدز واحدة من أهم القنوات المخصصة للأطفال، حيث تولي العائلات اهتماما بانتقائها لما تقدمه من فرصة متميزة للترفيه والتعلم للصغار، وما يجعل القناة بارزة هو استخدامها لأسلوب ترفيهي هزلي يعمل على خلق جو مرح وسعادة لجمهورها الصغير، وفي هذا المقال سنوفر لكم ترددات القناة المتاحة على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، لذلك تابعوا معنا لاكتشاف المزيد.

تردد قناة لولو كيدز للاطفال 2024

تسعى قناة وناسة المخصصة للأطفال إلى تحفيز حماسهم للتعلم من خلال تقديم محتوى يجمع بين الفائدة والمتعة في آن واحد، كما تساهم هذه العروض الجذابة والمتنوعة في القناة بشكل فعال في تعزيز نمو الأطفال بصورة شاملة خلال مراحلهم العمرية الأولى، ويمكن استقبال القناة عبر الترددات الإذاعية التي تم إعلانها، وسنذكرها لكم من خلال الفقرات الآتية.

تردد القناة على النايل سات

التردد: 11740.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة على عرب سات

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

مزايا قناة وناسة كيدز

تتميز قناة وناسة بمجموعة متنوعة من المواصفات والبرامج، حيث تسعى إلى توفير تجربة ترفيهية وتعليمية فريدة تتناسب مع حاجيات الفئات العمرية الصغيرة، ومن أبرز الخصائص والعروض التي تقدمها القناة: