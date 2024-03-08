“برقمك الامتحاني”نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 عبر وزارة التربية والتعليم العراقية

نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024، صرح مصدر مسؤول بوزارة التعليم العراقية عن الإنتهاء من رفع نتيجة الصف الثالث متوسط على الموقع الرسمي للوزارة حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور الإطلاع على النتائج بكل سهولة دون الحاجة إلى الخروج من المنزل، ومن خلال هذا المقال دعونا نوضح لكم خطوات الاستعلام عن النتيجة.

نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024

حيث صرحت وزارة التعليم العراقية أنه تم الإنتهاء من تصحيح أوراق الإجابة لطلاب الثالث المتوسط الدور الاول 2024، وأكدت الوزارة أنها كانت حريصة على متابعة عملية رصد وتجميع الدرجات لتتأكد أن كل طالب حصل على الدرجات المستحقة دون نقصان أو زيادة، وأكدت الوزارة في بيان رسمي لها أن نسب النجاح هذا العام تخطت الـ 80% وهذا مؤشر قوي على نجاح المنظومة التعليمية في العراق خلال الآونة الأخيرة، وتقدم سيادته بخالص التهاني للطلاب المتفوقين وتمنى لهم مزيد من النجاح والتقدم في المراحل التعليمية المقبلة.

خطوات الاستعلام نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024

حيث يسعى عدد كبير من الطلاب في شتى أنحاء المحافظات العراقية للإطلاع على نتائج الثالث المتوسط لعام 2024، والتي يمكنكم الحصول عليها بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات الآتية: