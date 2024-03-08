اضبطها حالاً.. تردد قناة dmc الجديد 2024 تابع أقوى المسلسلات الرمضانية الحشاشين وسر إلهي ومحارب

هناك فئة كبيرة من الناس تبحث على مدار 24 ساعة عن تردد قناة dmc الجديد 2024 التي أعلنت عن المسلسلات الرمضانية الجديدة التي تنقلها على الشاشة، حيث تنوع القناة في تقديم المحتوى بين الاجتماعي والديني والتاريخي والكوميدي وهذا لإرضاء الجميع، كما تهتم القناة بتقديم البرامج الدينية عن فضل شهر رمضان والأعمال المستحقة

تجدون كل جديد ومميز على قناة dmc لأنها اعتاد على ذلك كل عام ودائماً اسم القناة يتصدر البحث، يستفيد الكبير والصغير من المحتوي التي تقدمه قناة دي ام سي، ومن بداية انطلاقها على الساحة الفضائية وهي مصدر ثقة للكثير من المتابعين لأنها تعرض المعلومات والأخبار من المصادر الرسمية وتقوم بدور إعلامي كبير في طرح المشاكل، خلال الفقرات التالية تحصلون على تردد قناة dmc الجديد 2024.

تردد قناة dmc الجديد 2024

تنقل قناة دي ام سي مجموعة كبيرة من المسلسلات والبرامج في رمضان 2024 ومنها مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز ومسلسل محارب برنامج لعلهم يفقهون ومسلسل عتبات البهجة ومسلسل مسار إجباري ومسلسل مليحة مسلسل امبراطورية ميم ومسلسل جودر ومسلسل المعلم وغيرها الكثير كل هذا يمكنكم الاستمتاع به عند ضبط إشارة القناة على الجهاز بالرموز التالية:

التردد : 12092.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

استقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

خطوات استقبال قناة دي ام سي dmc على الجهاز

دي ام سي ضمن القنوات المجانية والمفتوحة والتي يتم ضبطها على الجهاز بسهولة من خلال الأعدادات والتي تتم بالخطوات التالية

تشغيل الجهاز.