ب٩٠ جنيه بس هتشريها ..اسعار كرتونه رمضان 2024 في جميع المعارض الكبرى..كازيون وبنده مصر

يولي العديد من المواطنين اهتماماً كبيرًا هذه الفترة لمعرفة ثمن كرتونة رمضان لعام 2024 في مختلف المتاجر وسلاسل السوبر ماركت المنتشرة في مصر، استعدادًا لحلول شهر رمضان المبارك، داعين الله أن يعيده علينا بالمسرات والخيرات، وتجدر الإشارة إلى أن المتاجر تحرص على تقديم كراتين رمضان التي تشتمل على مختلف الأغذية الضرورية التي يطلبها المواطنون خلال الشهر الفضيل.

سعر كرتونة رمضان 2024

يتباين تكلفة صندوق رمضان من سوق لآخر، إذ أعلن سوبر ماركت كازيون عن تسعيرة صندوق رمضان للعام الجاري بـ190 جنيهاً، ويحتوي الصندوق على المواد التالية:

كيس من الأرز بحجم 900 جرام.

باكو شاي ناعم بحجم 40 جرام.

كيلو من السكر.

علبة من الصلصة بحجم 280 جرام.

زجاجة زيت خليط بحجم 700 جرام.

ثلاثة أكياس مكرونة، كل كيس يزن 282 جرام.

سعر كرتونه رمضان في اولاد رجب

قام أبناء رجب بإصدار كرتونة خاصة بشهر رمضان، حيث تصل تكلفتها إلى 170 جنيه مصري، وتحتوي هذه الكرتونة على المواد التالية:

كيلو من الأرز.

كيلو من السكر.

كيس مكرونه بحجم 350 جرام.

كيس من السمنة بحجم 350 جرام.

باكو شاي ناعم بحجم 400 جرام.

علبة من الصلصة بحجم 135 جرام.

سعر كرتونه رمضان في باندا مصر

أعلنت مصر سعر صندوق رمضان بمبلغ 200 جنيه، والذي يحتوي على المواد التالية:

3 اكياس مكرونه بحجم 300 جرام.

3 كيلو من الأرز.

زجاجة زيت خليط 600 مللي.

كيس سكر يزن كيلوغرام واحد، وعبوة صلصة بوزن ثلاثمائة جرام.

باكو شاي ناعم بحجم 40 جرام.

كيس من الملح بحجم 200 جرام.

في الختام، قدمنا استعراضًا لمحتويات كرتونة رمضان 2024 لكل من كازيون وباندا وأولاد رجب في مصر.