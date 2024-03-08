“منحة الــ 100 دينار Jordanian scholarship”رابط تسجيل في المكرمة الملكية الأردنية 2024 شروط الحصول عليها والفئات المستحقة

اهتم عدد كبير من المواطنين الأردنيين برابط التسجيل للمكرمة الملكية الأردنية 2024 وذلك بهدف الحصول على جميع المعلومات حول المكرمة الملكية في الأردن التي يقدمها الملك سنوياً بالتزامن مع الشهر الفضيل رمضان تأتي هذه المكرمة في إطار دعم ومؤازرة العائلات المحتاجة في المملكة في هذا المقال الذي نشر عبر موقعنا سنوفر لكم جميع التفاصيل اللازمة حول هذا الموضوع فتابعونا، واستمروا في القراءة من فضلكم.

رابط التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية 2024

تعتبر هذه المساعدة عبارة عن دعم مالي بقيمة مئة دينار يقدم للأسَر العاجزة، والذين يحتاجون إلى المساعدة في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك قبيل حلول شهر رمضان الفضيل من كل عام، وهي تمثل إحدى المبادرات الرئيسية في إطار برامج الإعانة التكافلية التي يتيحها صندوق المعونات الوطني، وفي إطار حرص المملكة الأردنية الهاشمية على دعم أبنائها تواصل تقديم المكرمة الملكية السامية تصل قيمة هذه المكرمة إلى 100 دينار أردني، وتستهدف حوالي 107 ألف أسرة مع ملاحظة أن هناك حوالي 30 ألف أسرة تستفيد منها بالفعل الطلاب الراغبين في التسجيل للعام الدراسي 2023،2024.

شروط الحصول على المكرمة الملكية الأردنية 2024

تم وضع مجموعة من المعايير التي يجب أن تستوفيها العائلات المعوزة في الأردن لتصبح مؤهلة للإستفادة من المنحة الملكية الأردنية 2024، وتجمل هذه المعايير بالنقاط التالية:

الإقامة الدائمة في الأردن.

أن يكون المتقدم من أب وأم أردنيين.

يشترط في المتقدم أن يكون بدون عمل، أو من ذوي الدخل الأدنى، والمتوسط في الأردن.

لم تستطع الأسرة الانتفاع بالمساعدات التي توفرها مؤسسة المعونة الوطنية في الأردن.

لتسجيل في المكرمة الملكية الأردنية 2024

فتحت السلطات الأردنية الباب للتقديم على منحة الملك عبر الشبكة العنكبوتية يمكن للمهتمين القيام بهذا الإجراء فقط من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي، واتباع الإرشادات المرتبة أدناه: