اهم تفريزات رمضان 2024 بأفضل الطرق

تفريزات رمضان 2024، ساعات ويهل علينا أفضل 30 يوم فى العام شهر الراحة الروحية من تعب السنة وذنوب السنة، وتبدأ تتزايد الأعباء المنزلية على كل ربة منزل مع كثرة العزائم وتجمع العائلى لتحضير أشهى وأجمل الفطار، وهى ترغب أيضا أن يصبح لها الوقت الخاص بها، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا الآن مايسهل الأمر على كل ربة منزل فى خطوات بسيطة مع أهم وأفضل التتبيلات.

تجهيزات رمضان، من تحضير الخضار وأفكار لسحور صحى وتتبيلات اللحوم والفراخ لتحضير أفضل طريقة لعمل الفراخ المشوية والكفتة المشوية سوف نقدمها لكم الآن، لتحضير أكلات سريعة جاهزة على التسوية فقط.

تفريزات رمضان 2024

من أسهل ما يمكن تحضيرة وتفريزة هو الخضار مثل الجزر والبسلة الخضراء وذلك عن طريق غسل الجزر جيدا، ثم يقشر ويقطع على شكل مكعبات، والبسلة الخضراء تقشر ثم يخلط البسلة مع الجزر وتقسم إلى أكياس على حسب الإحتياج، وغيرها مثل ورق الكرنب، والقلقاس، وعصير الطماطم وذلك من خلال وضع الطماطم فى ماء تغلى ثم تضع فى الخلاط تضرب جيدا، ثم تصفى ويتم توزيعها على أكياس واستخدامها خلال الشهر الكريم،

كما يمكن تحضير أيضا أطباق البانية عن طريق خطوات بسيطة أولا يتم غسل شرائح دجاج يوضع بمحلول نقع وهو الملح والخل والليمون وقليل من السكر، ثم يغسل ويتم تحضير التتبيلة وهى( يضع معلقة صغيرة من سماق- وثوم بودر- وبصل بودر- وماء البصل- وعصير ليمون- وقليل من جنزبيل بودر-واذا توافر صويا صوص اختيارى- وملح). ويمكن أيضا تحضير أصابع الكفتة التى يمكن استخدامها مشوية على جريل أو الفحم ويمكن أيضا استخدامها فى صنية فى الفرن ويضع معها شرائح البطاطس وذلك من خلال( يضع لحمة مفرومة ويضاف إليها ربع دهن- سماق- كزبرة ناشفة-فلفل الأسود-نعناع ناشف-ملح -بصل مبشور بدون ماء بصل ويخلط جيدا وعند تحضير أصابع الكفتة يتم تحضير خليط من ماء البصل مع معلقة صغيرة من صلصة الطماطم مضاف إليها ملح وفلفل وسماق).

سحور رمضان2424

سحور صحى لسيطرة على العطش خلال ساعات الصيام أهمها الزبادى يمكن أن نضع عدد 2 معلقة كبيرة شوفان+ 2 مشمش مجفف+ لوز+ معلقة عسل ابيض+قرفة اختيارى، يفضل تحضيرها قبل تناولها بنصف ساعة، وتناول البيض المسلوق هو يحتوى على نسبة كبيرة من الكالسيوم.