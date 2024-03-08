موعد عرض مسلسل العتاولة على قناة mbc مصر … رمضان 2024

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك ، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن موعد عرض مسلسل العتاولة على قناة mbc مصر، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أهم تفاصيل المسلسل …… فتابعونا.

أحداث مسلسل العتاولة رمضان 2024

تدور أحداث مسلسل العتاولة في محافظة الاسكندرية، والتي تعد من المحافظات الساحلية والمشهورة ببييع الأسماك ويظهر الفنان أحمد السقا في دور صياد إلا أنه يشارك في بعض الأعمال الغير شرعية ليكسب المال ليتورط مع عدد من الأشخاص منهم باسم السمرة ، وطارق لطفي،إلا أنه يقرر أن يبتعد عن هذا العالم بسبب قصة الحب التي نشأت بينه وبين “حنة” والتي تجسد دورها الفنانة “زينة” وعلى الرغم من أنه قرر الإبتعاد عن أصدقاء السوء ليبدأ حياة نظيفة مع شريكة حياته إلا أنه يتعرض للكثير من المشاكل والصدامات مع رفقاء السوء.

حيث يهتم مسلسل العتاولة بعرض صورة مصغرة لما يحدث في الكثير من المناطق الشعبية، التي يتصارع فيها الخير والشر ، وأن طريق الخير لا يأتي إلا بالخير أمام طريق الشر فنهايته إما الموت أو السجن، وهذه رسالة قوية من صناع العمل خاصة الفنان أحمد السقا الذي يسعى أن يقدم دور شعبي جديد، هذا بالإضافة إلى أماكن التصوير التي حرص صناع العمل على أن تكون داخل إحدى الأحياء الشعبية بمحافظة الإسكندرية.

أبطال مسلسل العتاولة

يشارك في بطولة مسلسل العتاولة عدد من نجوم وصناع الدراما المصرية ومنهم : الفنان أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مي كساب، سامي مغاوي، هدى الأتربي، حنان يوسف، باسم سمره، ميمي جمال، منة تيسير، مريم الجندي، محمد التاجي، مصطفى أبو سريع، نهى عابدين، إنتاج صادق الصباح.

موعد عرض مسلسل العتاولة على قناة mbc مصر

ومن المقرر أن يعرض مسلسل العتاولة على قناة mbc مصر في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة بتوقيت السعودية، ويتم اعادة الحلقة في اليوم التالي في الساعة الثانية عشر ظهراً، كما يمكنكم أيضاً متابعة أحداث المسلسل على قناة mbc مصر 2 في تمام الساعة التاسعة مساءً ويعاد عرضه في اليوم التالي في الساعة الثالثة عصراً.