“الحق وخدلك الـ1000 جنية”رابط تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة من الموبايل 2024 عبر موقع وزارة القوى العاملة

اهتم عدد كبير من المصريين بمعرفة كيفية التسجيل لبيانات العمالة غير المنتظمة عبر الهاتف المحمول 2024 لاسيما بعد أن قامت وزارة القوى العاملة المصرية بتحديد رابط يتيح إمكانية التسجيل بسهولة دون الحاجة لزيارة الهيئات الحكومية جاء ذلك تسهيلاً على المواطنين، وتماشياً مع خطوات التحول الرقمي التي تنتهجها مصر على خطى الدول المتقدمة في هذا المقال، ومن خلال موقعنا سنعرض لكم رابط تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة من الموبيل 2024 نرجو منكم المتابعة و إكمال القراءة من فضلكم.

رابط تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة من الموبايل 2024

أعلن عن منحة العمالة الغير منتظمة 2024 لأول مرة في مصر خلال ٢٠٢٠ نتيجة لانتشار وباء كوفيد-١٩، الذي أثر سلبًا على الحياة الاقتصادية لعدد كبير من العائلات المصرية، ونظراً لخسارة الكثيرين لوظائفهم و افتقارهم إلى دخل مستقر، تدخلت وزارة القوى العاملة، والهجرة بمصر بشكل استجابي لتقديم تلك المنحة، والتي تم تخصيصها على أساس شهري للمؤهلين طبقًا لمعايير محددة، وتستمر هذه المنحة للسنة الرابعة على التتابع دعمًا لهذه الأسر.

شروط التسجيل في العمالة الغير منتظمة 2024

حددت وزارة القوى العاملة في مصر مجموعة من القواعد اللازمة لقبول طلبات الانضمام إلى منحة العمالة غير النظامية، وتشمل هذه المعايير ما يأتي:

أن يحمل المتقدم الجنسية المصرية.

أن يتراوح عمره ما بين 18 و60 عامًا.

أن لا يكون مسجلًا في وظيفة ضمن القطاع العام أو الخاص.

ألا يكون المتقدم مالكًا لأراضي أو عقارات باسمه.

أن لم يستفد من قبل من أي مساعدات أو برامج دعم تقدمها الوزارة.

خطوات تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة من الموبايل 2024

قامت وزارة العمل بالإعلان عن إتاحة عملية تقديم الطلبات لمنحة العمال غير النظاميين حيث سيتم تقديم مبلغ ألف جنيه كمساعدة شهرية للمستوفين للمعايير اللازمة يمكن الإشتراك في برنامج المنحة هذا من خلال استخدام الهاتف المحمول بزيارة الرابط المحدد، واتباع الإرشادات المطلوبة: