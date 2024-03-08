“مسابقة الـ30000 معلم شوف اسمك فيهم ولا لا”أسماء المقبولين في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانًا بخصوص المتقدمين الذين تم قبولهم في المسابقة الجديدة التي أقامتها الوزارة، والمعروفة باسم “مسابقة الـ30000 معلم” رغم تحديد الوزارة لمعايير تقديم صارمة نظرًا للعدد الهائل من المتقدمين، والمنافسة الشديدة إلا أن العديد من المعلمين تقدموا لهذا التحدي، وقد أعلنت نتائج المقبولين في هذه المسابقة، وسنوضح لاحقًا كيفية الاطلاع على أسماء المقبولين في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024.

أسماء المقبولين في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

يمكنكم الآن الاطلاع على كشوف الأسماء الخاصة بالمقبولين في هذه المسابقة، قد جاء الإعلان بعد عملية تقييم محكمة للمتقدمين، وفقًا للشروط، والمعايير المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم، وتشكل هذه الخطوة جزءًا هامًا في تعزيز العملية التعليمية، وضخ دماء جديدة في المؤسسات التعليمية المصرية نشيد بكم لمتابعة الإجراءات التالية المعلنة من الوزارة لتأكيد التعيينات، والبدء في المهام التعليمية الموكلة إليكم.

شروط التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

تتوفر مجموعة من الشروط الأساسية اللازمة، ومن بين أبرز تلك الشروط نجد:

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

يُطلب من المرشحين أن يتمتعوا بسيرة طيبة، وأخلاق حميدة بالإضافة إلى اللياقة الجسمانية، والعافية الصحية.

يشترط في المتقدم أن يكون قد حصل على شهادته من كلية التربية، الآداب، العلوم، التجارة، أو من أية كلية أخرى تحظى باعتراف من وزارة التربية والتعليم.

أن يكون تقدير المتقدم مقبول فأكثر.

كما يتوجب عليه اجتياز جميع الامتحانات، والفحوص الطبية وتحاليل تعاطي المواد المخدرة.

يجب ألا يكون المتقدم للوظيفة قد خضع للفصل من موقع عمل حكومي في أي وقت مضى.

على ألا يكون قد صدر بحقه حكم بعقوبة في جريمة، أو عقوبة تحد من حريته.

أسماء المقبولين في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن استقبالها لطلبات توظيف تصل إلى عشرين ألف معلم ومعلمة حيث تبقى الآن عشرة آلاف طلب قيد التدقيق تعمل اللجان المنوطة بهذا الأمر على مراجعة، وتصنيف الطلبات المقدمة من أجل إكمال العدد المطلوب، والبالغ ثلاثين ألفاً كما يمكن الاطلاع على قائمة المقبولين في المسابقة التي تجريها الوزارة عبر المنصات، والقنوات الرسمية التي قد تم الإعلان عنها: