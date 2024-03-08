“فرحه هستيرية لاصحاب المعاشات ” زيادة مقررة من قبل الرئيس للمعاشات2024…الناس هتطير من الفرحه..!!

جاء يوم الجمعه ليرسم البسمة على وجوه مواطني مصر من المتقاعدين، حيث أعطى رئيس الجمهورية أوامره بزيادة دخلهم في خطوة لتحسين أحوالهم المعيشية، وقد أشير في التعليمات إلى أن تلك العلاوات المالية من المنتظر أن تبدأ الصرف لها اعتبارا من الشهر الجاري، وسنذكر لكم كافة التفاصيل فيما يلي من خلال موضوعنا.

خبر سعيد لأصحاب المعاشات

يتوق العديد من المتقاعدين للتعرف على أخبار مفرحة تهمهم، وذلك بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي صرف منحة خاصة لأصحاب المعاشات في مصر، فضلا عن توقعات بزيادات إضافية، كما يشار إلى أنه تم وضع مبلغ 1300 جنيه كحد أدنى للمعاش، بينما الحد الأقصى هو 10080 جنيه، وهذه الإضافة السنوية من المقرر بدء تطبيقها في يناير من عام 2024، كذلك ستشهد الإسهامات التأمينية التي يدفعها العاملون للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ونظم المعاشات ارتفاعا، ومن الجدير بالذكر أن العلاوة الاستثنائية التي كانت بقيمة 300 جنيه قد ازدادت لتصل إلى نحو 600 جنيه في شهر نوفمبر السابق، وكان لها أثر رجعي يعود لشهر أكتوبر من العام نفسه.

زيادة المعاشات

من المهم التنويه إلى أنه تم تسجيل زيادة في المعاشات بمقدار 15%، وسيتم صرف هذه الزيادة لنحو 13 مليون مستفيد وذلك بكلفة إجمالية تصل إلى 74 مليار جنيه مصري تقريبا، ومن المتوقع أن تشهد معاشات برنامجي تكافل وكرامة ارتفاعا بنفس النسبة أي 15%، وذلك بتكلفة تقدر بحوالي 5.5 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تزداد قيمة المعاشات بنسبة 55% عن قيمتها الأصلية على مدى العام الواحد، ولهذا الغرض تم تخصيص مبلغ 41 مليار جنيه.

جدول صرف معاشات شهر ابريل 2024

يحصل الأفراد الذين يحتلون مناصب متقدمة في عملهم على راتب يقدر باثني عشر ألف ومائتي جنيه مصري.

يحصل أصحاب الدرجة العالية 10,200 جنيه.

يحصل أصحاب درجة المدير العام 9,200 جنيه.

يحصل أصحاب الدرجة الأولى 8,200 جنيه.

يحصل أصحاب الدرجة الثانية 8,000 جنيه

يحصل أصحاب الدرجة الثالثة 7,500 جنيه.

يحصل أصحاب الدرجة الرابعة 7,000 جنيه.

من المقرر تحديد تاريخ صرف رواتب شهر أبريل في بداية الشهر نفسه، وستوزع الرواتب مع مراعاة الزيادة المصادق عليها حديثا، ولضمان إتمام عملية التوزيع قبيل قدوم عيد الفطر السعيد.