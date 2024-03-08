يحيي الفخراني.. مسلسل عتبات البهجة في رمضان 2024 وجميع القنوات الناقلة والترددات

حالة من الشوق واللهفة من الجمهور المصري والعربية لمتابعة حلقات مسلسل عتبات البهجة في رمضان 2024 الذي يقوم بدور البطولة الممثل القدير يحيي الفخراني، كما يشاركه كوكبة من أهم نجوم ونجمات الدراما المصرية بالإضافة إلى الممثل السوري خالد شباط الذي يظهر لأول مرة في عمل مصري، ولذلك يترقب الملايين من المتابعين انطلاق المسلسل لأنه من المتوقع أن يحظى على إعجاب الكثير ويحقق نجاح كبير

منذ أكثر من عشرة أيام وبدأ القنوات الرسمي لنقل المسلسل في الترويج كونه يعرض على القنوات التابعة لشركة المتحدة الإعلامية وهي شركة مصرية 100% أصبحت تضم عدة قنوات وسوف يكون هناك منافسة بين الأعمال هذا العام وليس بالقنوات، اختتم فريق عمل مسلسل عتبات البهجة تصوير الحلقات الأخيرة من المسلسل استعداداً لطرحه، ترقبوا معنا لمعرفة موعد عرض مسلسل عتبات البهجة في رمضان 2024

مسلسل عتبات البهجة في رمضان 2024

العد التنازلي على بداية انطلاق مسلسل عتبات البهجة قد بدأ ولن يبقى سوى ثلاثة أيام، حيث تدور قصة المسلسل في إطار إجتماعي حول الجدة بهجت الأنصاري وهو كبير العيلة لديه العديد من الأحفاد يقعون في الكثير من المشاكل تأثراً بمواقع التواصل الاجتماعي،يسعى الجد بهجت طوال الوقت أن يساعد أحفاده ويوجههم إلى الطريق الصحيح كي لا تؤثر عليهم السوشيال ميديا، حيث يطرح المسلسل العديد من المشاكل التي يواجهها الأهل مع أبنائهم.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يحيى الفخراني.

جومانا مراد.

صلاح عبدالله.

هنادي مهنا

سما ابراهيم.

مصطفى عنبه.

خالد شباط.

حازم إيهاب.

علاء زينهم.

محسن منصور.

علاء مرسي.

ﺇﺧﺮاﺝ: مجدي أبو عميرة.

إنتاج: جمال العدل.

ﺗﺄﻟﻴﻒ: مدحت العدل.

القنوات الناقلة مسلسل عتبات البهجة

وفقاً لما صرحت به شركة المتحدة الإعلامية المصرية أن مسلسل عتبات البهجة للنجم يحيي الفخراني ينطلق عرض أولى حلقاته يوم الاثنين المقبل الموافق الحادي عشر من مارس 2024 ويتم نقله عبر القنوات التالية

يعرض مسلسل عتبات البهجة عبر شاشة قناة dmc وعلى قناة dmc دراما.

يذاع المسلسل على قناة الحياة الحمراء.

ويعرض على قناة النهار وقناة النهار دراما.

قناة cbc وعلى قناة cbc دراما.

قناة ON وأيضاً على قناة ON دراما.

الجدير بالذكر أن مواعيد العرض والإعادة يتم الإعلان عنهم في غضون ساعات قليلة.

تردد قناة dmc

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12092.

معدل الترميز: 27500.

استقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الحياة

التردد : 12206.

الاستقطاب : افقي H .

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

معدل الترميز: 27550.

الجودة : HD

تردد قناة النهار

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6

تردد قناة ON

القمر الصناعي: Nilesat.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

التردد: 10864.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة CBC