“HERE NOW”تحميل استمارة البطاقة الوطنية العراقية وكيفية حجز الإستمارة 2024

يبحث العديد من المواطنين في مختلف أنحاء العراق عن رابط تحميل استمارة البطاقة الوطنية العراقية وكيفية حجز الاستمارة 2024 البطاقة الوطنية العراقية تعتبر إثباتًا للشخصية للمواطن العراقي حيث تحمل رقمه القومي الضروري للعديد من الخدمات، والأمور الحياتية يتعرض الذين يفقدون الرقم الوطني للعقونية القانونية لذلك يبحث الناس اليوم بشغف عن كيفية تحميل الاستمارة الإلكترونية التي أتاحتها وزارة الداخلية، وسنقدم لكم التفاصيل.

تحميل استمارة البطاقة الوطنية العراقية 2024

قامت وزارة الداخلية العراقية بإطلاق رابط إلكتروني يتيح للمواطنين حجز استمارة ملء بيانات البطاقة الوطنية للحصول عليها لأول مرة، أو لتجديدها عبر الإنترنت، وذلك ضمن جهود الحكومة العراقية لتحديث الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، وتعزيز استخدام التكنولوجيا يسهل الموقع الرسمي عملية تحميل الاستمارة، وحجزها بشكل مباشر، وميسر.

خطوات تحميل استمارة البطاقة الوطنية العراقية 2023

كما ذكرنا سابقاً قدمت وزارة الداخلية رابطًا إلكترونيًا يسهل على المواطنين تحميل استمارة بطاقة الهوية الوطنية العراقية 2023، ويمكن اتباع الخطوات التالية لإكمال هذه العملية:

أولاً يجب الدخول مباشرة على رابط الحجز الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية العراقية .

ثم يقوم بتحديد نوع المعاملة، أو الخدمة التي يرغب فيها.

يجب إدخال جميع البيانات المطلوبة.

يجب تحديد مركز المراجعة و الموعد.

يجب على المتقدم طباعة إشعار الحجز.

كما يجب دفع كافة الرسوم المطلوبة.

أهم الشروط اللازمة لحجز استمارة البطاقه الوطنية 2024

هناك مجموعة من الشروط التي وضعتها الحكومة العراقية لإتاحة حجز استمارة البطاقة الوطنية للمواطنين، وتشمل هذه الشروط الآتي: