“قَرُب الصرف” منحه رمضان 10000 آلاف دينار في الجزائر تنزل في هذا الموعد “المنحة التضامنية”

سبق أن أتاحت الجهات المسؤولة في دولة الجزائر التسجيل في منحه رمضان 2024، حيث تلك المنحة التي تنزل من الحكومة الجزائرية كمساعدة للأسر الفقيرة بالدولة، ونوضح لكم موعد نزول المنحة التضامنية في الجزائر وكيفية الحصول عليها وقيمتها للمستفيدين منها، فضلًا تابعوا معنا.

منحه رمضان 2024 الجزائر

تلك المنحة هي مساعدة مالية من حكومة الجزائر إلى المواطنين والمواطنات، وهي مقدمة لأرباب الأسر من لا يمتلكون دخل شهري وأيضًا كل الفئات الهشة داخل المجتمع الجزائري، والجدير بالذكر أن هذه المنحة يتم التقديم عليها من خلال تعبئة استمارة منحه رمضان 2024، حيث سبق فتح باب التسجيل على المنحة في الفترة من يوم 15 أكتوبر المنصرم وإلى يوم 15 من شهر نوفمبر، حيث يقوم المواطن بتحميل الاستمارة وتعبئتها بالبيانات المطلوبة، ومن ثم التوجخ بها لمصلحة الشؤون الاجتماعية ببلدية مقر الإقامة الخاص بهم.

متى تصب منحة قفه رمضان 2024؟

حسب ما وضحته الجهات المسؤولة فإن قيمة منحه رمضان 2024 بدولة الجزائر بقيمة عشرة آلاف دينار جزائري، ويتم مساعدة الأسر بها في شهر رمضان المبارك، ويتم صب المنحة في حسابات المواطنين قبل بداية الشهر المُعظم “شهر رمضان” أي ستجدوها في حساباتكم الساعات القادمة إن شاء الله.

علمًا بأن هُناك أشخاص مقصيون من المنحة التضامنية في الجزائر، وهم المستفيدين من بطاقة حرفي وأيضًا مستفيدي برنامج الدعم الفلاحي، فضلًا عن المطلقات دون أطفال والعُزاب، بجانب المُسنين الذي يتخطى سنهم 60 عام، وخلاف هذا فالأسر الهشة وضعيفة الدخل تنزل لها المنحة في شهر رمضان إن قامت بالتسجيل على المنحة.