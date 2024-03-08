“ابسط وزقطط ياعم هتاخذ زيت وسكر”.. حقيقة ولا اشاعة زيادة 100جنيه على بطاقة التموين.. وزارة التموين بتفرح المواطنين..!!

تعتبر بطاقة التموين واحدة من الوسائل التي تقدم الدعم للأسر المحتاجة في مصر، حيث يتم من خلالها توزيع المواد الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة أو مجانا للفئات الأشد فقرا، وهذا يساهم في توفير الاحتياجات الضرورية للحياة الكريمة لهؤلاء الأفراد، وبالتزامن مع ارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، يأتي قرار زيادة الدعم على بطاقة التموين لعام 2024 كخطوة إيجابية وحكيمة من الحكومة المصرية لمواجهة الصعوبات التي يواجهها المواطنون، وتخفيف العبء عن كاهلهم في هذه الفترة العصيبة.

تصريحات المتحدث الرسمي لوزارة التموين

في هذه الفترة، يترقب المسلمون حول العالم قدوم شهر رمضان المبارك، تم الإشارة إلى وجود تصريحات من المتحدث الرسمي لوزارة التموين حول إمكانية زيادة بقيمة 100 جنيه على بطاقات التموين، ولكن لا يوجد تأكيد رسمي من الوزارة حتى الآن، يجب متابعة المصادر الرسمية للحصول على أحدث المعلومات بشكل دقيق، وأشير إلى أن المتحدث الرسمي لوزارة التموين قد أكد أن الميزانية المخصصة للتموين تبلغ 127 مليار جنيه، تقسم إلى 36 مليار جنيه للتموين و90 مليار جنيه للعيش البلدي المدعم، وتوضح الميزانية العامة للتموين توجيه الدعم، ويتخذ مجلس الوزراء قرار تحديد ما إذا كان سيتم صرف الدعم أم لا.

آخر تحديث لأسعار السلع التموينية المدعمة

مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار، تجدر الإشارة إلى أن السلع التموينية المدعمة أيضا شهدت زيادات طفيفة في أسعارها، يمكن تحديد هذه الزيادات عن طريق مراجعة الأسعار التالية: