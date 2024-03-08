“هنـــا الاسماء مبارك للجميع”أسماء المقبولين في تعيينات عقود التربية في عموم محافظات العراقية 2024

أعلنت وزارة التربية العراقية عن بواقع النتائج، وأسماء المتقدمين المقبولين في تعيينات عقود التربية في مختلف محافظات العراقية أفادت مديرية التربية في محافظة المثنى بأنها انتهت من تصنيف القوائم تم فتح باب التعيين ل٥٠،٠٠٠ درجة وظيفية بعقود لمدة ٣ سنوات حيث تبلغ الرواتب ما يصل إلى ٣٠٠،٠٠٠ دينار.

أسماء المقبولين في تعيينات عقود التربية في مختلف محافظات العراقية

تم الإعلان عن أسماء المقبولين في تعيينات عقود التربية في مختلف محافظات العراق تلقى الفائزون بالوظائف الجديدة بالقطاع التعليمي تهاني، وتبريكات الجميع مع التأكيد على ضرورة مراجعة الجهات المختصة، والاستعداد للبدء في مهامهم بشكل فوري نتمنى للمقبولين مستقبلًا مشرقًا في مسيرتهم المهنية الجديدة في مجال التعليم.

للأستعلام عن أسماء المقبولين في تعيينات عقود التربية العراقية 2024

أنشأت وزارة التربية العراقية رابطًا إلكترونيًا يمكن لجميع المتقدمين الاستعلام من خلاله عن نتائج التقديم على الوظائف التعليمية يمكن الحصول على أسماء المرشحين المقبولين، وتنزيل الكشوفات بتنسيق PDF من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية .

ثم يجب النقر على رمز تعيينات عقود التربية 2024.

بعد ذلك اختيار المحافظة.

سيتم الكشف عن أسماء جميع المرشحين المقبولين للوظائف.

تحميل ملف أسماء المقبولين في عقود تربية.

موعد الاعلان عن نتائج تعيينات عقود التربية العراقية 2024

أعلنت وزارة التربية العراقية أن النتائج ستعلن في جميع محافظات العراق تباعا خلال الساعات القادمة، وسيتمكن المتقدمون للحصول على الوظائف من معرفة الأسماء المقبولة، ومستوى قبولهم، والاستفادة من الفرص الوظيفية المتاحة، والتي تميزت بالمزايا التالية: