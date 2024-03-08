تردد قناة أون تايم سبورت ON TIME SPORTS 1 الناقلة لـ مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر2024

يلتقي النادي الأهلي والنادي الزمالك في المباراة النهائية لكأس مصر، ومن المتوقع أن يتابع عشاق كرة القدم هذه المباراة عبر تردد قنوات مثل أون تايم سبورت وSSC السعودية وMBC مصر بالإضافة إلى عدة قنوات أخرى، حيث تعتبر هذه المباراة والبطولة من الأحداث المهمة لجماهير كرة القدم في مصر والعالم العربي، ويبحث الكثير من المشجعين عن تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية على جميع الأقمار الصناعية، حيث تعتبر هذه القناة الأولى في مصر التي تنقل العديد من المباريات الرياضية، وخاصة ديربي الأهلي والزمالك، وسوف نتناول معكم اليوم التردد وكافة التفاصيل، لذا يرجي متابعتنا.

تردد قناة أون تايم سبورت ON TIME SPORTS 1

تعتبر قناة أون تايم سبورت on time sports المصرية واحدة من أهم القنوات الرياضية المتخصصة في نقل المباريات مثل قناة ssc السعودية ويمكنك اليوم الحصول علي القناة وتحميلها من خلال إضافة البيانات التالية:

تردد قناة أون تايم سبورت 2024 علي نايل سات

الجودة: HD

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

التردد: 11861

تردد قناة أون تايم سبورت 2024 علي عرب سات

الاستقطاب : أفقي.

معدل ترميز القناة: 27500.

التردد: 12379.

موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم في نهائي كاس مصر

تم الإعلان عن موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2022/2023، والتي ستجري اليوم الجمعة 8 مارس 2024، وتبدأ المباراة النهائية في البطولة في تمام الساعة 7.00 مساءا بتوقيت القاهرة والساعة 8.00 مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتقام على أرض ملعب الأول بارك في الرياض.

تشكيل فريق الأهلي المتوقع أمام الزمالك

قام الإعلامي أحمد شوبير بالكشف عن التشكيلة المتوقعة التي سيلعب بها المدير الفني لنادي الأهلي عبر برنامج “ملعب أون تايم”.

خط الدفاع يبدأ بكل من: على معلول، رامي ربيعة، محمد هاني، محمد عبد المنعم.

حراسة المرمي: مصطفي شوبير .

خط الهجوم: من المتوقع أن يبدأ بالفرنسي موديست.

خط الوسط: بيرسي تاو، حسين الشحات، عمرو السولية، أمام عاشور، مروان عطية.

تشكيل فريق الزمالك المتوقع أمام الأهلي

يعتبر المدرب الفني لنادي الزمالك خطة هجومية لمواجهة الأهلي اليوم، وفقا لتصريحاته التي نالت إعجاب العديد من خبراء الرياضة، أملا منه في تحقيق أول بطولة له مع الفريق الأبيض، من المتوقع أن يبدأ بالتشكيل التالي: