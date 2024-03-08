“رامز جاب من الآخر” مفاجآت رامز جلال في رمضان 2024 الكشف عن أول ضحية للمقلب الخطير!

كما عودنا رامز جلال في كل موسم رمضاني يفاجئنا بأفكار جديدة من المقالب الفكاهية والكوميدية، حيث تدور فكرة برنامج “رامز جلال رمضان 2024” حول استضافة ثنائيات فنية بارزة، الذين شهدوا خلافات وتوترات في مسيرتهم الفنية أو الشخصية، حيث يتم اختيار هؤلاء الثنائيات بناءً على القصص التي كانت محل اهتمام الجمهور خلال الفترة السابقة، بما في ذلك قصص الإنفصال الفني والصراعات المهنية.

فكرة برنامج رامز جاب من الأخر

حيث يشهد هؤلاء الضيوف في سيناريوهات مقالب محكمة الترتيب بشكل غير متوقع، حيث يجدون أنفسهم فجأة في مواقف محرجة ومفاجئة، كما يتم تصميم هذه المقالب بشكل محكم لتعمل على تحديد حدود الثقة وتوطيد العلاقات بين الضيوف بطريقة فكاهية وممتعة.

رامز جاب من الأخر رمضان 2024

تتميز الحلقات بالتشويق والإثارة، حيث يبذل رامز جلال وفريق البرنامج جهودًا كبيرة لإيجاد طرق جديدة ومبتكرة للتسلية وإثارة الضحك، مع الحفاظ في الوقت نفسه على جوانب الود والتسامح بين الضيوف، كما تتنوع المقالب بين المواقف الكوميدية والتحديات الغريبة، مما يجعل كل حلقة مغامرة فكاهية مليئة بالمفاجآت.

ضحايا برنامج رامز جلال 2024

ضيوف برنامج رامز جلال رمضان 2024

حسن شاكوش وطليقته.

محمد الشرنوبي وسارة الطباخ.

سمية الخشاب وأحمد سعد.

مها أحمد وهادي خفاجة وغيرهم من الأسماء.

ضحايا رامز جاب من الآخر

سمية الخشاب: تعرضت لرضوض وخدوش استدعت زيارتها للمستشفى.

ايتن عامر.

شيرين رضا: تعرضت لشرخ في القدم.

عبدالناصر زيدان: تعرض لكسر في اليد.

مواعيد عرض برنامج “رامز جاب من الآخر” في رمضان 2024