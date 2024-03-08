ممكن تكون أنت الفايز مسابقة الحلم 2024 تعرف على خطوات الاشتراك في المسابقة

مسابقة الحلم 2024 هي مسابقة تقدمها الإعلامي مصطفى الآغا، وتعتبر واحدة من المسابقات المرموقة والمشهورة في العالم العربي، كما يمكن للمشاركين في هذه المسابقة الفرصة للفوز بجوائز قيمة تصل إلى مليون دولار أمريكي مرة واحدة سنويا، أو المشاركة في مسابقة الحلم 2024 والحصول على فرصة الفوز بجائزة قدرها 100 ألف دولار أمريكي شهريا.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

يمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. قم بإرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” أو “Dream” إلى رقم الاشتراك المخصص لبلدك.

2. بعد ذلك، قم بالنقر على إرسال، وستتلقى رسالة ترحيبية تحتوي على تفاصيل الاشتراك والتعليمات اللازمة.

3. يجب عليك إرسال رسائل يومية تحتوي على أسئلة وتحديات مختلفة للمشاركة في المسابقة.

تعرف على جوائز مسابقة الحلم 2024

بالنسبة للجوائز في مسابقة الحلم 2024، فإنها تشمل:

– الجائزة الكبرى: مليون دولار أمريكي تقدم سنويا وتحديدا مع نهاية العام.

– جائزة الأسبوع: 5 آلاف دولار أمريكي.

– جائزة الشهر: 100 ألف دولار أمريكي.

– جائزة المليونير: 100 ألف دولار أمريكي

حيث يمكنك متابعة كافة تفاصيل المسابقة والأرقام الخاصة بالاشتراك في الحلم، وذلك عبر مجموعة قنوات إم بي سي mbc، وأيضا من خلال تطبيق المسابقة والصفحات الرسمية الخاصة بها.