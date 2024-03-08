لعشاق المسلسلات والأفلام.. إليكم تردد قناة روتانا دراما بآخر تحديث 2024

إليكم تردد قناة روتانا دراما الجديد على النايل سات، حيث تتخصص قناة روتانا دراما السعودية في عرض سلاسل متصلة من المسلسلات المصرية والعربية والتركية المدبلجة إلى العربية، بالإضافة إلى الإنتاجات الدرامية الخليجية، مما جعلها تحظى بشعبية واسعة بين المشاهدين المهتمين بالأعمال الدرامية في الوطن العربي، وفي هذا المقال سنتناول تردد قناة روتانا دراما إضافة إلى لمحة عنها، فإليكم التفاصيل.

لمحة عن قناة روتانا دراما ومحتواها

في البداية تم إطلاق القناة في عام 2011 باسم “روتانا مصرية”، حيث كانت تعنى بعرض البرامج والمسلسلات المصرية وبعض الأفلام المصرية، ولكن منذ عام 2016، تم تغيير اسمها إلى “روتانا دراما”، وأصبحت القناة تتخصص في عرض المسلسلات العربية من البلدان المختلفة، وانضمت إلى مجموعة قنوات روتانا الفضائية المملوكة للأمير السعودي الوليد بن طلال.

تعرض على شاشة قناة روتانا دراما مجموعة كبيرة ومتنوعة من المسلسلات الدرامية الحديثة التي حازت على إعجاب الكثير من المشاهدين منذ عرضها الأول، وتعرض أيضاً مسلسلات دراما تركية مدبلجة، والتي لاقت إقبالاً كبيراً في الوطن العربي، بالإضافة إلى الدراما الخليجية واللبنانية والمصرية.

تردد قناة روتانا دراما الجديد على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث

إلى مشاهدي روتانا درما، لكي تستطيعوا متابعة مسلسلات رمضان عليها بسهولة، فما عليكم سوى ضبط التردد الجديد للقناة وهو الموضح في السطور التالية:

التردد: 12226

اتجاه الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6\5

معدل الترميز: 27500

علماً أنه سيظهر اسم قناة روتانا دراما على قائمة القنوات في التلفاز بالشكل الآتي: “Rotana Drama TV”.