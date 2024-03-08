شاهد مباراة القمة مجاني.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم الجمعة مجاناً ..والتشكيل المتوقع للفريقين

يبحث محبو كرة القدم في مصر بشغف عن القنوات التي ستبث مباراة الأهلي والزمالك مجاناً، وها هي المملكة العربية السعودية تستضيف اللقاء الكبير الذي يجمع الفريقين اليوم ضمن النهائيات في بطولة كأس مصر عام 2023، والذي يرعاه المستشار تركي آل الشيخ حيث تعتبر هذه المواجهة من الأحداث الرياضية ذات الشعبية الكبيرة في البلاد بفضل ما يقدمه الفريقان من عروض هائلة، حيث يدخل النادي الأهلي اللقاء بأمل كبير في الفوز وحصد اللقب الـ39 في تاريخه لبطولة كأس مصر، في حين يأمل الزمالك في تحقيق الفوز باللقب الـ29 في تاريخه بهدف مواصلة منافسة الأهلي صاحب الأرقام القياسية، وسنقدم لكم معلومات حول القنوات التي ستبث المباراة بين الأهلي والزمالك اليوم بالمجان بالإضافة إلى التشكيل المتوقع لكلا الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم الجمعة مجاناً

يحرص العديد من المتابعين في مصر والعالم العربي على الاطلاع على القنوات الفضائية المفتوحة التي ستبث مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، قام الاتحاد المصري لكرة القدم بالإعلان عن توقيت المباراة النهائية لكأس مصر المُقامة بين الفريقين، والتي ستلعب يوم الجمعة المصادف للثامن من مارس الحالي على أرض ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية، أفادت العديد من القنوات التلفزيونية بأنها ستذيع اللقاء بين الأهلي والزمالك بدون مقابل عبر القمر الصناعي نايل سات، بما في ذلك قناة أون تايم سبورت التي أوضحت أنها ستبث الماتش بصوت المعلق أيمن الكاشف على القناة الصوتية الأولى، ومحمد الكواليني على القناة الصوتية الثانية، فضلاً عن قناة MBC مصر بصوت المعلق مدحت شلبي.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الزمالك

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الحماية: علي معلول – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – محمد هاني.

في خط الوسط: إمام عاشور ومروان عطية وعمرو السولية.

في مقدمة الهجوم: حسين الشحات – أنتوني موديست – بيرسي تاو.

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة الاهلي