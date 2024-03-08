“استثمر فلوسك” خطوات شراء شهادة الـ30% من بنك مصر…. وأهم مميزاتها

يهتم عدد كبير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة بالتعرف على خطوات شراء شهادة الـ30% من بنك مصر، خاصة بعد القرارات التي أعلن عنها البنك المركزي المصري بشأن رفع سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض وإليكم التفاصيل….

شهادة بنك مصر

ويسعى موقع البديل أن يقدم لكم أهم التفاصيل الخاصة بشهادة بنك مصر ذات عائد الـ 30% وإليكم التفاصيل….

حيث أعلن بنك مصر عن اصدار شهادة جديدة ذات عائد الـ 30% والتي تسمى “ابن مصر” وهي شهادة استثمار لمدة 3 سنوات، تصل عوائدها لـ 30% للسنة الأولى و 25% للسنة الثانبة، و 20% للسنة الثالثة.

كما تصرف العوائد الربع سنوية بدورية صرف 27% للسنة الأولى و 23% للسنة الثانية، و 19% للسنة الثالثة، على أن يتم صرف العوائد الشهرية بعائد 26% للسنة الأولى، و 25% للسنة الثانية، و19% للسنة الثالثة وذلك للإصدارات الجديدة فقط.

مميزات شهادات بنك مصر الجديدة

يمكن للمستثمر أن يقوم بشراء شهاد بنك مصري بداية من 1000 جنيه ومضاعفتها.

متاح شراء الشهادة من أي فرع من فروع البنك .

يمكن للمواطن أن يحصل على قرض بضمان الشهادة.

كما يمكن للمواطن الحصول على بطاقة إئتمان بضمان الشهادة.

ويمكن للمتقدم أيضاً استرداد الشهادة بعد مرور 6 شهور من شرائها .

وأخيراً يمكن شراء الشهادة من خلال الموبايل بنكي عن طريق بطاقة الرقم القومي.

خطوات شراء شهادة الـ30% من بنك مصر