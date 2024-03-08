اضبط تردد قناة لنا بلس الجديد لمشاهدة مسلسلات رمضان 2024 السورية

إليكم تردد قناة “لنا بلس” الجديد على النايل سات، حيث تعد “لنا بلس” قناة سورية وتحتل مكانة مهمة بين القنوات العربية بفضل تقديمها محتوى ذي قيمة وفائدة، تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والإخبارية إضافة إلى برامج الأطفال، وفي هذا المقال سنتطرق إلى تردد قناة لنا بلس السورية إضافة إلى لمحة عنها، فإليكم التفاصيل.

نظرة عامة عن قناة “لنا بلس”

تأسست قناة “لنا بلس” كقناة متخصصة في الدراما سورية، حيث بدأ البث التجريبي لها في مارس عام 2018م، وفي وقت قصير، اكتسبت القناة شهرة واسعة وحصلت على عدد كبير من المتابعين في الشرق الأوسط، يعود هذا النجاح إلى تقديم القناة لبرامج مميزة ومتنوعة تستهدف مختلف الفئات العمرية والاجتماعية.

يتجلى التركيز البارز للقناة على القيم والمبادئ العربية الأصيلة في برامجها، وتسعى لترسيخ هذه القيم في مشاهديها من خلال البرامج الاجتماعية التي تقدمها، تتبنى القناة شعار “لنا ما نرى”، وتتميز بعرض المسلسلات الدرامية القديمة والجديدة مع اختيار أهم المسلسلات في كل موسم رمضاني لعرضها على شاشتها، ما جعلها تحظى بشعبية كبيرة بين المشاهدين.

تردد قناة لنا بلس الجديد على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث

يمكن لمشاهدي قناة لنا بلس متابعة مسلسلات رمضان 2024 عليها الآن بعد ضبط التردد الجديد للقناة وهو الموضح في السطور التالية:

التردد: 11315

اتجاه الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 7\8

معدل الترميز: 27500

علماً أن اسم قناة لنا بلس سيظهر لديكم على قائمة القنوات في التلفاز بالشكل الآتي: “Lana Plus”.