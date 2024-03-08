رفع سن منحة البطالة 2024 في الجزائر أعلى من 40 عام .. الوكالة الوطنية للتشغيل توضح حقيقة أم شائعة؟

أتاحت الحكومة الجزائرية للمواطنين وخصوصًا العاطلين عن العمل مساعدة شهرية باسم منحة البطالة بمبلغ 15 ألف دينار جزائري في الشهر، وتِلك المنحة تُصرف للمستفيدين من تتوافر بهم الشروط وبسن مُعين لا يقل ولا يزيد عنه، وقد انتشر بين المتقدمين بأنه تم رفع سن منحة البطالة 2024، بحيث من سنه أعلى من 40 سنة متاح له الحصول على المنحة، فهل هذا صحيح أم لا، فضلًا تابعونا لنوضح لكم حقيقة الأمر.

حقيقة رفع سن منحة البطالة 2024

سن الحصول على منحة البطالة في دولة الجزائر والاستفادة من مبلغ 15 ألف دينار شهري هو ما بين 19 إلى سن 40 عام فقط، وللأسف لن يتم رفع سن منحة البطالة أعلى من 40 عام، وكل من في سن 40 أو أقل من هذا السن يحصل على هذه المنحة، أما إن كان أعلى منه فلن يحصل عليها، وذلك بناء على تصريح الوكالة الوطنية للتشغيل والتي وضحت شروط الحصول على المنحة، وتأتي الشروط والتي من بينها السن على النحو التالي:

أن يكون المواطن مسجل داخل الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر.

أن يكون الشخص باحث عن عمل وما زال مبتدئ.

أن يكون الشخص جزائري.

ضرورة الإقامة في دولة الجزائر.

عمر المتقدم ما بين 19 و40 عام فقط.

لا يمتلك المتقدم دخل مهما كان مصدره أو طبيعته.

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وضحنا لكم سن منحة البطالة 2024 وحقيقة رفعه أعلى من 40 سنة، وبالنسبة للتسجيل على المنحة، فعلى المتقدم أن يذهب إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل الموجودة على شبكة الإنترنت، ومن ثم اختيار منحة البطالة 2024 ورفع كل الأوراق والمستندات اللازمة للتقديم، ومن تتوافر به الشروط السابقة ينزل له بنهاية كل شهر مبلغ 15 ألف دينار كمنحة البطالة.