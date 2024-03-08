هنا الآن تحميل كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة الاخيرة لدى وزارة العمل

وزارة العمل العراقية وفرت خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق من خلال منصة مظلتي الإلكترونية ولكن يتم الاستعانة بنك الموقع الإلكتروني في حالة ظهور النتيجة النهائية لجميع المحافظات العراقية حيث يمكن التعرف على تفاصيل تلك الأسماء عن طريق الإنترنت بدون الذهاب إلى أي مقر حكومي بالعراق حيث في حالة ظهور النتيجة النهائية يمكن الاستعلام عن أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية من خلال موقع الوزارة الرسمي أو من خلال منصة مظلتي لذلك سوف نوضح لكم الطريقة الصحيحة في مقال اليوم.

كافة شروط الموافقة على طلب دعم الرعاية الاجتماعية

هناك بعض الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على برنامج دعم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق وهي كالآتي بالتفصيل:

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.

توفير الدخل الشهري المناسب للتقديم على برنامج دعم الرعاية الاجتماعية.

التقديم من عمر 15 إلى 55 عام للنساء و الرجال من عمر 18 إلى 60 عام للموافقة على طلب برنامج دعم الرعاية الاجتماعية.

يفضل توفير أثبات بعدد أفراد الأسرة في دولة العراق حيث يجب أن يكون المتقدم يمتلك على الأقل أسرة من 4 أفراد.

ما هي طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية