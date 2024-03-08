مرحب رمضان.. طريقة عمل المدلعة بالكنافة أحلي من المطاعم بكتير ومش هتفكري تشتريها تاني من برا

انتشرت طريقة عمل المدلعة بالكنافة في جميع محافظات الجمهورية بعد انطلاقها من أحد المطاعم في محافظة طنطا، حتى أنها أصبح المطاعم والمحالّ الخاصة بالمأكولات يتسابقون على من يخرجها بأفضل وأشهى طعماً، كما أن صارت ربات المنزل يريدون أن يجربوا كيفية عملها في المنزل بدلاً من طلبها من المطاعم والذي هو أصبح عادة لدى عدد كبير من السيدات اللاتي يفضلون عمل الوصفات الجديدة في المنزل.

طريقة عمل المدلعة بالكنافة

قبل شرح طريقة عمل المدلعة بالكنافة لا بد من توافر مقادير ومكونات المدلعة بالكنافة التالية:

ربع كيلو من الكنافة.

نصف كوب من السمن.

معلقتان كبيرتا الحجم من السكر البودرة.

كوب واحد من السكر وكوب واحد من الماء وعصر نصف ليمونة أعمل الشربات.

كمية حسب الرغبة من الكريم شانتي والقشدة وصوص الشوكولاتة ونصوص الكاراميل لتزيين الوجه.

خطوات عمل المدلعة بالكنافة

بعد إحضار المكونات المطلوبة في عمل المدلعة بالكنافة للخروج بأفضل طعمًا يتم اتباع الخطوات التالية: