وفري فلوسك انتي أولى بيها!!..بـ 20 جنيه عمل الكفتة الكدابة بدون لحمة بطريقة بسيطة

الكفتة الكدابة هي وجبة اقتصادية سهلة التحضير بالنسبة لكل ربة منزل تسعى إلى التوفير فتقوم بعمل الكفتة الكدابة، وطعمها يشبه الكفتة التقليدية لكن تكون بدون لحم، وتعتمد في تحضيرها على العدس البني والأرز الأبيض العادي،ومع هذا هناك مكون سري يجعل لها الطعم اللذيذ بدون لحم، وهو اضافة ربع كوب من فول صويا هش منقوع ومعصور، لكن يجب الانتباه الى انها تحتاج الي الفرم الجيد لمكوناتها، وتصفَّى كل مكونات الكفتة جيدًا من المياه، حتى لا تتفكك أصابعها عند تشكيلها وتسويتها فى الزيت، ولطريقة سهلة وبمكونات بسيطة غير مكلفة تابعوا السطور التالية.

طريقة عمل الكفتة الكدابة

المكونات:

ثلاث أكواب من الأرز المغسول جيدا ومنقوع من قبل ومطحون.

ربع كيلو من العدس البني مغسول ونقعه.

بصلة كبيرة مفرومة جيدا.

حزمة من البقدونس والكزبرة المفرومة.

نصف ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

بهارات اللحمة.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة.

نصف ملعقة صغيرة بهارات.

نصف ملعقة من الكمون.

نصف ملعقة من البابريكا.

كمية من الزيت للقلي.

كمية من صوص الطحينة.

ربع كيلو من الدقيق.

كمية من التوست المحمص.

خطوات عمل الكفتة الكدابة

نضع كمية الأرز في وعاء واسع ثم نضيف عليه كمية البقدونس والكزبرة المفرومين.

ثم نصب عليهم الدقيق والبصل المفروم، ثم جميع البهارات الموجودة في المكونات وتقلب جيدا معا.

نضع عليهم كمية العدس البني ثم تقلب المكونات جيدا حتي تتجانس جميع المكونات.

نضع الخليط في الكبة ويضرب جيدا حتي تصبح لديك عجينة طرية للتشكيل.

نبدأ بتشكيل العجينة شكل على حجم اصابع الكفتة باستخدام معلقة.

ثم خذيها وضعيها في الدقيق أولا ثم البيض ثم توضع في البقسماط.

نسخن كمية الزيت في وعاء واسع ثم نضع الكفتة واحدة تلو الأخرى وتترك حتي تتحمر جيدا وفي طبق التقديم مع الخبز التوست وبالف هنا وشفا.

طريقة عمل الكفتة الكدابة في الصينية

يمكن عمل الكفتة الكذابة في الصينية فقط نقوم باستخدام نفس المكونات: