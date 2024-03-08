رابط استعلام عن المخالفات المرورية عبر في الكويت e.gov.kw.. خطوات وطريقة الدفع أونلاين

نوفر لكم الآن طريقة استعلام عن المخالفات المرورية في الكويت على موقع e.gov.kw كما نوضح إليكم طريقة الدفع بسهولة فهناك الكثير الذين يبحثون بشكل مكثف عبر محركات البحث ووسائل التواصل الإجتماعي عن هذه الخدمة في الكويت فلذلك نقدم تفاصيل ومعلومات عن كيفية الوصول إليها وعن طريقة الدفع بخطوات بسيطة.

طريقة دفع مخالفات المرور في الكويت عبر موقع e.gov.kw

افتح موقع e.gov.kw. ابحث عن خدمة “استعلام عن المخالفات المرورية”. ادخل بياناتك مثل رقم الهوية أو رقم لوحة المركبة. اضغط على زر “استعلام” لعرض المخالفات. اختر طريقة الدفع المفضلة. اتبع الإرشادات لإكمال عملية الدفع. احتفظ بالإيصال كدليل على الدفع.

دفع مخالفات المرور للأفراد

حيث تسهل وزارة المرور في الكويت أيضًا للمواطنين والمقيمين خدمة دفع المخالفات المرورية عبر موقعها الإلكتروني، وذلك من خلال اتباع الإرشادات التالية:

تفضل بزيارة موقع وزارة الداخلية من الرابط المذكور أعلاه، حيث يمكنك الإستعلام عن المخالفات المرورية ودفعها online، وبمجرد عرض المخالفات، قم بإدخال الرقم المدني أو الموحد واختر طريقة الدفع المناسبة، وتعد هذه الخدمة تسهل على المواطنين والمقيمين عملية تسديد المخالفات وتحفظ أمن وسلامة الدولة من خلال تحصيل الغرامات المترتبة على المخالفين.

غرامات مخالفات المرور

الغرامات والعقوبات المرورية في الكويت

قيمة المخالفات: تبلغ 100 دينار كويتي.

الحبس: مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

المخالفات التي تطبق العقوبات عليها وفقًا لقانون المخالفات المرورية الكويتي

قيادة مركبة آلية أو دراجة آلية بدون رخصة سوق.

قيادة مركبة آلية برخصة تم سحبها أو وقف سريانها.

جدول أسعار مخالفات المرور في الكويت