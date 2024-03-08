“اللحمه تفاجئ الجميع الان” مفاجأة في اسعار اللحوم اليوم الجمعه 8 مارس في الاسواق.. قومي خزني بسرعة..!!

إن سعر اللحوم من المواضيع المهمة التي تثير اهتمام الناس في العالم بأسره، حيث تعتبر اللحوم من الموارد الغذائية الرئيسية التي تسهم في توفير البروتين والعناصر الغذائية الضرورية لصحة الإنسان، ومع تزايد الطلب على اللحوم بسبب ارتفاع عدد السكان وتغير نمط الحياة والتغذية، يزداد اهتمام الناس بمعرفة أسعار اللحوم وتأثيراتها على ميزانياتهم، وتعتبر أسعار اللحوم من العوامل التي تتأثر بالعديد من العوامل المؤثرة في سوق اللحوم، مثل العرض والطلب، والتكاليف الإنتاجية، والتكنولوجيا، والتغيرات البيئية، والسياسات الحكومية، والعوامل الاقتصادية الأخرى، ومع تزايد الطلب على اللحوم، تزداد أسعارها في العديد من الأسواق حول العالم.

اسعار اللحوم

تمثلت بعض من الاستقرار في أسعار اللحوم في متاجر الجزارة بمصر، اليوم الجمعة 8 مارس 2024، حيث تراوحت أسعار اللحم المحلي بين 430 و480 جنيه للكيلو، بينما بلغ سعر اللحم البرازيلي في المنافذ الحكومية نحو 180 جنيه، تتفاوت أسعار اللحوم المختلفة اليوم، حيث يتراوح سعر اللحم البتلو بين 380 و450 جنيه، بينما يتراوح سعر اللحم الكندوز بين 300 و370 جنيه للكيلو، أما بالنسبة لسعر اللحم الضأن، فقد بلغت الأسعار ما بين 400 و480 جنيه للكيلو، بينما تتراوح أسعار اللحم البلدي بين 430 و480 جنيها، وأخيرا، فقد سجل سعر اللحم الجملي اليوم بين 300 و350 جنيه للكيلو.

اسعار اللحوم في المنافذ الحكومة

تم تسجيل سعر كيلو اللحم البرازيلي اليوم بحوالي 180 جنيه، بينما بلغ سعر اللحم الهندي حوالي 210 جنيهات للكيلو، أما سعر الريش الضاني فتراوح ما بين 380 إلى 420 جنيه للكيلو، وكان سعر كيلو اللحم البرازيلي البقري بين 290 إلى 330 جنيه، سجلت أيضا سعر كيلو اللحمة المفرومة الهندي بحوالي 290 جنيه، بينما بلغ سعر كيلو اللحم البرازيلي مكعبات نحو 330 جنيه.