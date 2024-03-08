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لا داعي لشراء كريمات فيتامين سي باهظة الثمن! وصفة منزلية اقتصادية وسهلة!
يوجد العديد من الفتيات يتساءلون عن خطوات عمل كريم فيتامين سي، كما تعتبر خطوات عمل كريم فيتامين سي في البيت من من أشهر الطرق التي يتم البحث عنها من قبل العديد من السيدات ويرجع ذلك لمميزاته المتنوعة التي يشتمل عليها هذا الكريم بالإضافة إلى أهم الفوائد التي يمكنكِ الحصول عليها، كما يوجد العديد من النساء ممن لا يتوافق معهم الأسعار المتداولة في الوقت الجاري حول كريمات فيتامين سي المتنوع، وفي هذا المقال سوف نوضح الخطوات الصحيحة لعمل كريم فيتامين في البيت.
خطوات عمل كريم فيتامين سي
يوجد بعض المقادير التي يجب إتاحتها من أجل عمل كريم فيتامين سي في البيت ببساطة والتي سوف نذكرها في السطور التالية:
- كوب صغير من عصير الليمون.
- كوب صغير من زيت اللوز المر.
- احضري علبة من أي كريم مرطب.
- ثلاث كبسولات من فيتامين سي.
خطوات التحضير
يوجد العديد من الطرق المهمة التي يجب القيام بها لكي تقومي بإعداد كريم فيتامين سي في البيت ببساطة ودقة ويتمثل فيما يلي :
- قومي بإحضار كمية مناسبة من أي مرطب محدد الذي لابد أن يكون متوافق مع نوع البشرة.
- قومي بإضافة كمية مناسبة من الزيت اللوز المر إلى الكريم مع الإهتمام بعمل خلطة مناسبة.
- سوف يتم إحضار كبسولتين من فيتامين سي ويجب أن تكون من نوع ذات موثوق منه.
- يجب إضافة الخليط الذي تم الحصول عليه من فيتامين سي، كما يتم وضعه مباشرة في زيت اللوز المر بإضافة كريم المرطب.
- قومي بتقليب الوصفة جيدًا لكي تحصلي على القوام الكريمي المطلوب.
- قومي بترك الخليط 20 دقيقة لكي يتجانس كليًا.
- قومي بوضعه في علبة محكمة الغلق.
- قومي بعد ذلك بحفظه داخل الثلاجة.
- كما يمكنكِ وضع الكريم على البشرة بشكل يومي والهدف منه لكي تستفيد من الفوائد التي تحتوي عليها.
- كما يمكنكِ ملاحظة النتيجة بعد مرور أسبوع من الإستخدام.