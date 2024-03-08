استمتعي بشعر ناعم زي الحرير: وصفة طبيعية لفرد الشعر الخشن بمكونات طبيعية وسهلة التحضير!

في الآونة الأخيرة كثرت عملية البحث على جوجل عن وصفة طبيعية لفرد الشعر الخشن تحديدًا الفتيات المقبلين على الزواج، حيث يعد الكيراتين هو من أبرز المقادير الصحية الرئيسية التي تساعد في تقوية الشعر، كما تعمل على تطوير مظهرة وتجعل النساء تتمتع بشعر ناعم ولكن يوجد بعض المنتجات الموجودة في الأسواق والتي تحتوي على الكيراتين عادة ما تكون مصنوعة منه كيماويات، وسوف نجدها تعمل على فرد الشعر الخشن والمجعد ولكن تؤثر عليه بشكل واضح وتدمر جذوره، لذلك سوف نوضح في هذا التقرير وصفة طبيعية سهلة يمكنك تحضيرها في البيت تابعوا معنا.

خطوات عمل كيراتين طبيعي للشعر

يمكنكِ عمل كيراتين طبيعي لفرد الشعر في البيت، وهي تتمثل فيما يلي:

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من زيت الأرجان.

ملعقة كبيرة من العسل.

ثمرة موزة ناضجة.

خمس ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

بيضة واحدة.

خطوات تحضير الكيراتين

في هذه الخلطه لا نحتاج إلا بعض الخطوات السهلة لكي تقومي بتطبيقها بشكل دقيق، وسوف نوضح هذه الخطوات في السطور التالية: