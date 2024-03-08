“الذهب يفاجئ الجميع الان” اسعار الذهب اليوم الجمعه الموافق 8 مارس 2024.. شوف الذهب وصل كام..!!

يعتبر الذهب من المعادن الثمينة والتي تعتبر إحدى أهم الاستثمارات الآمنة للعديد من الأشخاص حول العالم، ومن المعروف أن أسعار الذهب تتأثر بالعديد من العوامل، مثل العرض والطلب، وتقلبات أسواق العملات، والتضخم، والأحداث السياسية والاقتصادية العالمية، وفي الوقت الحالي يعتبر سعر الذهب مرتفعا مقارنة بالأعوام السابقة، ويتأثر بتقلبات الأسواق العالمية والتوترات السياسية، ويعتبر سعر الذهب يوميا متغيرا حسب العوامل المذكورة سابقا، وخلال جلسة الأمس، استمد الذهب الدعم العالمي من تصريحات رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أمام الكونجرس، حيث أكد على نية البنك تخفيض الفائدة، لكنه أشار إلى ضرورة توفر المزيد من الدلائل على انخفاض التضخم بشكل مستدام نحو الهدف المستهدف للبنك عند 2%، هذا الموقف لم يفاجئ الأسواق، إلا أنه أعطى دفعة إيجابية للذهب في السوق العالمية.

اسعار الذهب اليوم

في يوم الجمعة 8 مارس 2024، ذكرت بيانات تجارية حديثة استقرار سعر الذهب على نفس مستوى الارتفاع الذي شهده في نهاية تعاملات اليوم السابق، حيث سجلت كافة الأعيرة زيادات جديدة كالآتي، سجل سعر الذهب عيار 24 بقيمة 137 جنيه، فيما زاد سعر الذهب عيار 21 بمقدار 120 جنيه، وشهد سعر الذهب عيار 18 بقيمة 102.8 جنيه، وبلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 80 جنيه، وزاد سعر الجنيه الذهب في مصر بمقدار 960 جنيه.

اسعار الذهب اليوم

تم تسجيل متوسط أسعار الذهب في السوق المصري اليوم الجمعة 8 مارس 2024، وفقًا لإحصائيات شعبة الذهب والمجوهرات، حيث بلغت الأسعار التالية: