عاجل.. وزير المالية قواعد صرف مرتبات مارس بعد إضافة الزيادات أعرف التفاصيل

قام وزير المالية الدكتور محمد معيط بإصدار القرار رقم ٩١ لعام ٢٠٢٤ المختص بصرف مرتبات شهر مارس للموظفين العاملين في الدولة وذلك بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق زيادات جديدة ضمن مواجهة الظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد في الفترة الأخيرة، كما تضمن القرار أيضاً قانون تعجيل صرف العلاوات الدورية لموظفي الخدمة المدنية، بالإضافة إلى منح علاوة خاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي.

قواعد صرف العلاوة الدورية مارس 2024

سيتم اعتبار من مرتب شهر مارس الحالي صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.

يتضمن هذا القرار القواعد التنفيذية لصرف العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي.

العلاوة الدورية تم زيادتها لتصبح بنسبة ١٠٪ من الأجر الوظيفي لكل مخاطب.

الحد الأدنى للصرف هو ١٥٠ جنيهًا شهريًا، دون حد أقصى.

وتعتبر هذه العلاوة جزء من الأجر الوظيفي للموظف في الأول من مارس الحالي.

سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة.

العلاوة الخاصة بنسبة ١٥٪ من الأجر الأساسي لكل عامل.

الحد الأدنى للصرف هو ١٥٠ جنيهًا شهريًا بدون حد أقصى.

كما تعد هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسي للعامل في الأول من مارس الحالي.

قيمة زيادة الحافز الإضافي الشهري

يتم زيادة الحافز الإضافي الشهري اعتبارًا من مرتب شهر مارس الحالي للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، الزيادة تكون بفئات مالية مبينة على النحو التالي