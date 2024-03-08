آخر تحديث لأسعار العملات العربية في مصر اليوم الجمعة 8 مارس

في ظل التحولات الاقتصادية العالمية والقرارات السياسية والاقتصادية الداخلية، شهدت أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري في البنوك تغيرا ملحوظا منذ الأربعاء الماضي، يعزى هذا التغيير إلى قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف، وهو قرار يهدف إلى تعزيز استقرار السوق المالية وتحسين قيمة العملة المحلية.

أسعار العملات العربية في البنوك

بنك الأهلي

الدينار الكويتي: سجل سعر صرفه نحو 159.52 جنيه للشراء و160.97 جنيه للبيع، مما يجعله العملة العربية الأكثر قيمة مقابل الجنيه المصري.

الريال السعودي: استقر سعر صرفه في تعاملات اليوم عند 13.13 جنيه للشراء و13.18 جنيه للبيع، مظهرا استقرارا نسبيا مقارنة بالعملات الأخرى.

الدرهم الإماراتي: وسجل سعر صرفه نحو 13.42 جنيه للشراء و13.46 جنيه للبيع، موضحا تذبذبا طفيفا في قيمته.

الريال القطري: وبلغ سعر صرفه نحو 12.52 جنيه للشراء و13.55 جنيه للبيع، مما يعكس التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.

بنك مصر

الدينار الكويتي: استقر سعر صرفه عند 160.45 جنيه للشراء و160.80 جنيه للبيع، مما يشير إلى استقرار نسبي في القيمة.

الريال السعودي: وسجل سعر صرفه نحو 13.13 جنيه للشراء و13.17 جنيه للبيع، مظهرًا لتباين طفيف في قيمته.

الدرهم الإماراتي: وسجل سعر صرفه نحو 13.44 جنيه للشراء و13.44 جنيه للبيع، مظهرًا لاستقراره على نطاق ضيق.

الريال القطري: وسجل سعر صرفه نحو 12.85 جنيه للشراء و13.56 جنيه للبيع، مما يعكس التذبذبات الطبيعية في الأسواق.

البنك المركزي

الدينار الكويتي: استقر سعر صرفه عند 160.51 جنيه للشراء و160.96 جنيه للبيع، مما يشير إلى استقرار نسبي في التعاملات اليومية.

الريال السعودي: وسجل سعر صرفه نحو 13.15 جنيه للشراء و13.18 جنيه للبيع، مما يظهر الثبات في القيمة على مدى الفترة الأخيرة.

الدرهم الإماراتي: وسجل سعر صرفه نحو 13.43 جنيه للشراء و13.47 جنيه للبيع، مما يعكس التذبذبات الطبيعية في سوق الصرف.

الريال القطري: وسجل سعر صرفه نحو 13.52 جنيه للشراء و13.56 جنيه للبيع، مما يشير إلى استقرار نسبي في القيمة.

العملات العربية الأعلى عالميا

يتفاوت سعر العملات العربية من بنك لآخر بناء على العرض والطلب والأوضاع الاقتصادية الداخلية والخارجية، يُعتبر الدينار الكويتي أعلى العملات العربية قيمة مقارنة بالعملات الأخرى، يليه الدينار البحريني، والريال العماني، والدينار الأردني، وتحتل هذه العملات مكانة مرموقة ضمن العملات الأعلى.