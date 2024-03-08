15000 دينار في حسابك.. رابط التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2024 والشروط المطلوبة

تعتبر منحة البطالة من أهم وأبرز المنح التي تم إطلاقها في دولة الجزائر، فضلاً عن أن هذه المنحة جاءت تحت إشراف وزارة العمل والتشغيل، حيث إن هذه المنحة تُساهم بشكل كبير في توفير حياة كريمة وملائمة لجميع الأشخاص المتقدمين وهم قرابة المليون و900 ألف شخص، هذا وتم رفع قيمة المنحة إلى 15000 دينار جزائري، ويمكن التسجيل في هذه المنحة كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات التسجيل في منحة البطالة 2024 بالجزائر

جاءت أهم خطوات التسجيل في منحة البطالة بالجزائر، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

ثم يتم الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.

ليتم اختيار منحة البطالة.

بعد ذلك يتم كتابة جميع البيانات الشخصية والخاصة بالشخص المتقدم.

إرفاق جميع المستندات المعنية بالقبول.

التأكد من المعلومات والوثائق التي تم إدخالها.

ليتم في النهاية الضغط على زر “إرسال الطلب”.

ما هي شروط التسجيل في منحة البطالة 2024 بالجزائر؟

تتمثل أهم شروط التسجيل في منحة البطالة بالجزائر وفقًا لما حددتها وزارة العمل والتشغيل، كما على النحو الأتي:-