صيام الأطفال فى رمضان والسن مناسب

صيام الأطفال فى رمضان،مع هلول شهر رمضان الكريم يرغب كل أب وأم أن يشعر أطفالها بروحنيات شهر رمضان الكريم وأن يبدأ فى الصيام ولكن يبدأ التساؤلات فى ما هو السن المناسب لصيام الأطفال، والأنشطة التى يمكن أن يمارسها الطفل خلال اليوم حتى لا يشعر بالتعب.

السن المناسب لصيام الأطفال، يجب على كل أم أن تبدأ قبل صيام الطفل ان تتبع بعض الخطوات التشجعية مثل قراءة القصص والحواديت التى تحث على الصيام وفضلة وذلك عندما يصبح لدية القدرة بالتميز بين الفعل الصواب والفعل الخطأ، ويجب أن نركز على الحالة الصحية للطفل ويجب تجنب الضغط على الطفل فى البداية.

صيام الأطفال والسن مناسب

يمكن صيام الأطفال تدريجى من ٧ الى ١٠ سنوات بناء على حاله الطفل و استعدادة جسدياً، ويجب على كل أم أن تراقب نشاط الطفل الصائم على مدار اليوم خاصة في الايام الحر و كمية البول وفى حالة حدوث أى أمر يفضل أن يفطر.

يمكن أن يبدأ فى البداية أولا الصيام قبل المغرب ب ٣ ساعات من العصر الى المغرب، ثم من الضهر للمغرب يجب مراعاة أن الطفل يستحمل الصيام تختلف قدرات كل طفل عن غيرة حسب حالة الصحية والجسدية.

يمكن أيضا فى البداية صيام عن الأكل بس يشرب كما يريد.

صيام يوم آه ويوم لأ .

تشجيع الطفل على الصيام