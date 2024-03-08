“عاااجل هُنــــا” موعد ليلة الشك رمضان 2024 في الجزائر حسب وزارة الأوقاف الدينية

يعد البحث عن موعد ليلة الشك رمضان 2024 من أكثر الأشياء التي يبحث عنها المسلمين في كل مكان حول العالم، وخاصة في دولة الجزائر الذين يرغبون في معرفة موعد تلك الليلة وذلك للاستعداد لها بأفضل طريقة ممكنة، حيث كشفت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن ليلة الشك سوف تكون يوم الاحد المقبل الموافق 10 من شهر مارس الجاري لعام 2024 ميلادي، و29 من شهر شعبان الجاري لعام 1445 هجري، وتعتبر تلك الليلة واحدة من افضل الليالي التي ينتظرها عدد كبير للغاية من المسلمين في كل مكان، وذلك لكونها تأتي مباشرة قبل شهر رمضان المبارك والذي يعد واحداً من أفضل الأشهر.

موعد ليلة الشك رمضان 2024 في الجزائر

كشفت وزارة الأوقاف في دولة الجزائر انه من المقرر أن يتم استطلاع هلال شهر رمضان يوم الأحد المقبل وبذلك لمعرفة موعد اليوم الأول من الشهر المبارك، وتعتبر تلك الليلة هي ليلة الشك التي يطلق عليها الجزائريون هذا الأسم، ومن المتوقع أن يكون شهر رمضان يوم الأثنين المقبل الموافق 11 من شهر مارس الجاري لعام 2024 في العديد من الدول العربيى والاسلامية.

ماهو يوم الشك؟

الكثير من الاشخاص يتساءلون عن ما هو ليلة الشك التي يتم الحديث عنها، حيث أنها الليلة التي تسبق اليوم الاول من شهر رمضان المبارك والتي يتم فيها استطلاع هلال شهر رمضان، ذلك الشهر الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على المسلمين للصيام والتعبد والتقرب من الله وإخراج الزكاة وغيرها من الاعمال المقربه لله.