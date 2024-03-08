ابحث عن اسمك هنا.. رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي 2024

يعتبر برنامج الرعاية الإجتماعية هو إحدى البرامج الرئيسية التي أطلقتها الحكومة العراقية لدعم المواطنين، كما يهدف لتوفير الإحتياجات الأساسية للأفراد ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، بعد توفر مجموعة من الشروط، يمكن الإستفادة منها والإستعلام عن الأسماء المشمولة في الرعاية عند ظهورها عبر منصة مظلتي الإلكترونية، قامت هيئة العمل بالعراق بإصدار قائمة بأسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024، ويمكن لجميع المواطنين العراقيين المقيمين في العراق الذهاب إلى المنصة وتنزيل الكشوفات للإستعلام عن أهليتهم للحصول على الدعم، وسوف نتناول معكم التفاصيل، لذا يرجي متابعتنا.

رابط الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة

أطلقت وزارة العمل العراقية منصة إلكترونية تسمى “مظلتي”، لتمكين المواطنين من التحقق مما إذا كانوا مستفيدين من الوجبة الأخيرة لبرنامج الرعاية الاجتماعية أم لا، من خلال البحث في أسمائهم، بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي يواجهه البلد، أصبح الناس ينتظرون الدعم الذي تقدمه الحكومة عبر منصة “مظلتي”، حددت وزارة العمل العراقية مجموعة من الخطوات يمكنك اتباعها للوصول إلى قائمة الأسماء المستفيدة، وهي كما يلي:

في البداية عليك الدخول علي موقع وزارة العمل العراقية الرسمي.

ثم الانتقال إلي منصة مظلتي الإلكترونية.

ثم النقر علي قسم الرعاية الإجتماعية.

ثم النقر علي الدعم الإجتماعي.

ثم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة في الخانات الصحيحة ” البريد الإلكتروني، رقم هاتفك، رقم الهوية الوطنية، الإسم رباعي، ومعلومات أخرى”.

ستظهر لديك قائمة تحتوي على أسماء المستحقين والمستفيدين من المساعدة الإجتماعية الأخيرة.

ويمكن تحميل قائمة الأسماء بصيغة pdf.

شروط التقديم في برنامج الرعاية الإجتماعية

قامت وزارة العمل العراقية بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توفرها في الأشخاص الذين يتقدمون للحصول على الدعم، وأكدت على أهمية توافر جميع الشروط المعلن عنها والتي تشمل:

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم إقامة دائمة في العراق.

يجب أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 سنة ولا يتجاوز 60 عامًا.

لا يزيد عمر المتقدمة المرأة عن 55 عام.

الإنتباه إلى الشروط المحددة من قبل الوزارة.

يجب أن يكون لديه دخل محدود.

أن لا يمتلك المتقدم أي ممتلكات أو موارد مالية تابعة للمتقدم ومسجلة باسمه حتى لا يتم رفض الطلب.

الأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج الرعاية الإجتماعية

الهوية الوطنية العراقية.

السجل المدني كدليل لاستلام الدعم المالي.

تقديم دليل على عدد أفراد العائلة لجميع المتقدمين لبرنامج دعم الرعاية الإجتماعية.

تقديم إثبات الدخل الشهري لتأكيد قبول طلب دعم الرعاية الإجتماعية.

تقديم جميع المستندات اللازمة، لتمكنك من الإستحقاق لدعم الرعاية الاجتماعية في العراق.

موعد الإعلان عن أسماء الرعاية الاجتماعية 2024

أكدت وزارة العمل العراقية أن أسماء المواطنين المستحقين للدعم من برنامج الرعاية الاجتماعية ستظهر على منصة “مظلتي” خلال الأسبوع الأول من شهر مارس 2024، لكي يتمكن الأشخاص من استلام الدعم المالي أو الراتب الذي يتم صرفه من قبل الهيئة.

أسباب رفض طلبك للحصول على دعم برنامج الرعاية الإجتماعية

ترفض معظم طلبات المتقدمين لبرامج الرعاية الإجتماعية على منصة مظلتي، وتعد من الأسباب المقدمة للرفض: